: Muğla bodrum'da 'sessiz bölge' ve 'eğlence bölgesi' uygulaması

18.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:53

Bodrum'da 'sessiz bölge' ve 'eğlence bölgesi' uygulaması

MUĞLA'nın turizmdeki lokomotif ilçesi Bodrum, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras'ın imzasıyla başlatılan uygulamayla 'sessiz bölgeler' ve 'eğlence bölgeleri' olarak gruplandırıldı. Yerleşim yerlerine yakın olan restoran, eğlence merkezi, bar ve gece kulüpleri, yüksek sesle müzik yayınına saat 23.59'dan sonra kapalı ve ses izolasyonu olan yerlerde devam edebilmesine karar verildi. Eğlence bölgesi olarak belirlenen yerlerdeki mekanlara ise saat 04.00'e kadar açık havada müzik yayını yapma izni verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un eğlencesiz düşünülemeyeceğini belirtip, "İlçedeki eğlenceyi de kontrolsüz düşünemeyiz. Gürültü kaynağı olan bir yerde konaklama sektörü zarar görüyor. Bunu kontrol altına almak için çalışma içindeyiz. Eğlence dediğimiz zaman akla ilk gelen yer Cumhuriyet Caddesi'dir. Bodrum merkezde gürültü kaynağı olan mekanları bu caddede toplayalım dedik. Diğer bölgeleri de saat 24.00'den sonra sessiz bölge olarak insanların dinlendiği yerler olarak değerlendirmek istedik. Bodrum merkez, Turgutreis, Yalıkavak ve Gümbet Mahalleleri'nde bunu yaptık. Gümbet'te büyük kulüpler var. Bunların çoğunun üzerleri açık. Saat 04.00'e kadar eğlence ekonomisi dönüyor. O mekan sahiplerinin zarar görmemesi gerekiyor. Aynı zamanda o bölgedeki yaşayanların da rahatsız edilmemesi gerekiyor. Konaklama olmazsa eğlence de olmaz. Konaklama yapanlar rahatsız olursa turizmi kaybederiz. Biz de bu mekanların saat 24.00'den sonra üzerlerinin kapatılması gerektiğini işletme sahiplerine tebliğ ettik. Bu çalışmalar ilçe genelinde sürüyor" dedi.

'SORUNLARI CEZAYLA DEĞİL, DİYALOGLA ÇÖZMEKTEN YANAYIZ'

Başkan Aras, işletmelerin açılış-kapanış saatlerini belirlediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gürültünün kontrolü açısından bu da önemli. Hassas işletmecilerimize teşekkür ediyorum. O arkadaşlarımız konunun temelini ve mantığını anladılar. Mekanların üzerlerini kapatmaya başladılar. Saat 24.00'den sonra Bodrum'da açık alanda müzik yapılamayacağının bilincindeler. Sonuna kadar yanlarında olacağız. Türkiye'de Bodrum gibi bir değerimiz var. Bunu kaybetmek istemiyoruz. Bu bir geçiş dönemidir. Bu yaz ayında uyarılarla önlem almamız gerekebilir. Konunun özü anlaşılmamış olabilir. Sorunlarını cezayla değil, diyalogla çözmekten yanayız. Bodrum bugüne kadar hep kontrolsüz gürültüyle anıldı. Hiç kimsenin birbirini rahatsız etmemesini istiyoruz. Esnaf bizim can damarımızdır. Ben de esnaflıktan geldim. Çevreyi rahatsız etmeden bu işleri yapmamız gerekiyor. Diyalog kanallarını açık tutuyoruz. Başka Bodrum yok. Bodrum'u koruyup, kaliteyi artırmamız gerekiyor."

'MİMARİ SORUNUMUZ BULUNUYOR'

Bodrum'da eğlence sektörünün önde gelen isimlerinden olan aynı zamanda Bodrum Belediyesi meclis üyesi İYİ Parti'li Atilla Serttaş ise, "Bodrum suç oranının çok düşük olduğu bir ilçedir. Eğlencesiyle dünyaca bir üne sahiptir. Meslektaşımız olmayan bu mesleği yapmaya karar veren bazı esnaf arkadaşların gürültü yapma sorunu vardır. Vahşi gürültü toplumu mahvediyor. İnsanlar milyon dolarlık ev almış ama gürültüden uyuyamıyor. Belediye Başkanı ve ekibi bu soruna bir düzenleme yapmaya çalışıyor. Bunu yaparken dikkatli olunması gerekiyor. Bölgemizde yaz aylarında sıcaklık 50 dereceye kadar ulaşıyor. Bu dikkate alınmalı. Ayrıca, 1000 kişilik bir eğlence yerini kapalı hale getirmek çok zor. Bunun yanında mimari sorununuz bulunuyor. 1000 metrekarelik kapalı alanlar yok. Sorunun nasıl çözüleceğini bilemiyorum. Belediye Başkanı Aras'ın bu sektördeki insanları zorda bırakmayacağına ve elinden geldiği kadar yardımcı olacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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