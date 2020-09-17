Moritanya Nerededir? Moritanya tam nerede yer alır? Moritanya'nın başkenti hangi şehirdir? Moritanya İslam Cumhuriyeti nerededir? Moritanya Afrika'nın kuzeyinde kalan kendi içinde bambaşka gelenek ve göreneklere sahip bambaşka bir yarım ada ülkesidir. Bu ülke sokakları savaşlarda yaşadıkları insanları ve yaşanılan acımasız sömürge hikâyeleri ile oldukça dikkat çeken bir ülke. Peki, Moritanya nerededir?

İsmi birçok yerde geçip aşina olunsa da hakkında pek de bir şey bilinmeyen bir Afrika ülkesidir Moritanya. Yaşam kültürü ve tarzları bize oldukça yakın olsa da ülkenin genel dini inanışı islamdır. Gelin bu farklı ülkenin özelliklerine hep beraber göz atalım.

MORİTANYA NEREDEDİR?

Moritanya ya da resmî adıyla Moritanya İslam Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşuları; Fas'ın elinde tuttuğu Batı Sahra ile aynı bölge üzerinde Polisario tarafından tek taraflı bağımsızlığı ilan edilen Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti, Cezayir, Mali ve Senegal'dir. Bunun haricinde ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır. Ülkenin oldukça renkli başkenti Nuakşot turistlere ve yerel halka her zaman renkli görüntüler sunuyor. Ülkenin ismi olan 'Muritaniyya' Berberi köklere sahip olan geçmiş dönemlerde Berberi bir krallık olan Mauretania'ya da ismini veren Morolar'dan gelmektedir. Maure kelimesinin Fenikece bir kelime olan mahurim kelimesinden geldiği sanılmaktadır.

Moritanya Bayrağı

MORİTANYA'NIN TARİHİ

Beşinci yüzyıl ile yedinci yüzyıl arasında, Kuzey Afrika'dan Berberi kabilelerin göç etmesiyle bugünkü Moritanya'nın asil sakinleri yerlerinden oldu. Bafourlar asıl olarak tarımla uğraşıyorlardı ve Sahra halkları içinde geleneksel göçebe yaşamı terketti. Sahra Çölü yavaş yavaş kurumaya devam ederken güneye yöneldiler. Bafourları Sahra'nın orta kesimlerinde yaşayanlar izledi. Batı Afrika'ya göç ettiler ve daha sonra ancak 1076'da İslamı yaymayı kendilerine amaç edinmiş savaşçı Murabıtlar hücuma geçerek dönemin Gana İmparatorluğu'nu ele geçirdiler. Sonraki 500 yıl boyunca Araplar yerel halkın direnişini bastırarak Moritanya'ya hâkim olabildiler.

Moritanya Pasaportu

Moritanya'da 1644-1674 yılları arasındaki savaşlarda Beni Hassan kabilesinin öncülüğündeki Yemenli Arapları bölgeden çıkarma girişimleri hezeyanla sonuçlandı. Bu Hassan kabilesinin soyundan gelenler, buradaki Mağrib toplumunun bir anlamda üstün sınıfı oldular. Günümüzde ülkedeki birçok Berberi kavim Yemen soyundan geldiklerini iddia etse de bunu çok azı kanıtlayabilmiştir.

FRANSIZ HÂKİMİYETİ VE SÖMÜRGE YILLARI

Fransa 1800'lerin sonlarından itibaren bugünkü Moritanya topraklarını kendi sömürgesi haline getirdi. Moritanya 1920'den itibaren sekiz eyaletten oluşan Fransa'nın kendisinin ilan ettiği Batı Afrikasının bir eyaleti oldu. Moritanya'nın 1960 yılında bağımsızlığını elde etmesiyle başkent Nuakşot kuruldu.

kalabalık gruplar halinde ülkelerine dönen siyah Afrikalı kavimler, Fransızca eğitim öğretimden geçtiler.Bu kavimler yeni devlet yönetiminde söz sahibi oldular, orduda yer aldılar. Bir yandan Fransızlar, güneydeki en uzlaşmaz kavimlerden biri olarak görülen Hassanileri bastırmayaçalışırken bir yandan da iktidar dengeleri tamamen değişti. Geçmişte köle olan ama Araplaştırılmış ve Mağrib toplumu içinde alt sınıfta kabul edilen Haratinler yer alıyordu.

Etnik anlaşmazlıklar 1989'da yaşanan iç çatışmalarla en doruk noktadaydı. Ancak o zamandan bu yana yatışmış görünüyor. Etnik gerginlikler ve hassas bir konu olan kölelik,siyasi tartışmaların merkezinde yer alıyor. Moritanya'da birçok grup ülkeyi daha çoğulcu ve çeşitliliğe önem veren bir yer haline getirme yolunda çabalarını sürdürüyor.

MORİTANYA'NIN COĞRAFYASI VE İKLİMİ

Moritanya 1.030.631 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın 29. en büyük ülkesidir. Ülkenin toplamda sahip olduğu 5.002 km'lik kara sınırından 2.236 km'si Mali, , 460 km'si Cezayir, 742 km'si Senegal ve 1.564 km'si ise Batı Sahra oluşurken, ülkenin ayrıca Atlas Okyanusu'na da 754 km'lik sahil şeridi vardır.

Merkezi bölgelerde bazı tepeler vardır ve ülkenin büyük bölümü düzlüklerden oluşur. En yüksek noktası 915 m ile Kediet İclil'dir. Toprakları oldukça elverişsiz olan Moritanya'nın yalnızca %0,2'si tarıma elverişlidir. Ülkede inanılmaz derecede çölleşme vardır. Aşırı otlatma, ormanların tahrip edilmesi ve toprak erozyonu, kuraklıklarla da birleşerek ülkede önemli bir sorun olan çölleşmeye yol açmaktadır. Ülkenin temiz su kaynakları oldukça azdır.

Yıl boyunca sıcak, yağışsız ve tozlu olan ülke çöl iklimi altındadır.Kanarya Akıntısı ile ülkeye serinlik gelmektedir. Ancak yine bu akıntı sebebiyle ülkede çok yoğun sisler olmaktadır. Ülkenin kuzey kesimlerinde çöl hakimdir ancak güneyinde yer alan Sahel kuşağında dikenli çalılar, otlar ve Akasya ağaçları hakim bir konumdadır. Ülkenin kıyı kesimlerinde tuzlu bataklıklar gözlemlenmektedir. Ülke yaban hayat açısından farklı türlere ev sahipliği yapıyor. Moritanya ovalarında antilop, fil ve sırtlangillergörmek mümkün.Çölün hakim olduğu bölgelerde ise ceylan, deve kuşu, düğmeli domuz, pars ve Afrika yaban kedisi kendilerine yaşam alanı bulabilmektedir. Bunların haricinde Moritanya'da Nil timsahı da görülmüştür.

MORİTANYA'NIN DEMOGRAFİK YAPISI VE NÜFUSU

Moritanya'nın son olarak 2013 yılında gerçekleştirilen sayım sonuçlarına göre 3.537.368 nüfus tespit edilmiştir. 2018 tahmini sayım sonuçlarına göre ise 3,840,429 nüfus belirlenmiştir. Ülkenin en büyük çoğunluğunu %70'lik bir oran ile Morolar oluşturur. Ülkenin geri kalan kısmı ise %10 Halpular, %10 Voloflar, %4.5 Soninkeliler, %3 Bambaralar ve %0.4 İmragenler'den oluşur.