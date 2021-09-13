Modacı Gülşah Saraçoğlu, kasığına kadar olan yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırıyor - Haberler Magazin
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Modacı Gülşah Saraçoğlu, kasığına kadar olan yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla her daim adından söz ettiren modacı Gülşah Saraçoğlu, katıldığı bir düğünde iddialı elbisesiyle ilgi odağı oldu. Düzgün fiziğiyle adından söz ettiren Saraçoğlu, kasığına kadar olan yırtmacıyla adından söz ettirdi.

Son olarak TV8 ekranında yayınlanan Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan modacı Gülşah Saraçoğlu, dün akşam bir tanıdığının düğününe katıldı. İddialı kıyafetleriyle her daim dikkatleri üzerine çeken Saraçoğlu, bu sefer de yırtmacıyla göz kamaştırdı.

KASIĞINA KADAR YIRTMAÇLI ELBİSE GİYDİ

Yıllar önce fazla kilolarından kurtularak estetik operasyonlar geçiren Gülşah Saraçoğlu, kıyafetleriyle kusursuz fiziğini gözler önüne seriyor. Toz pembe derin yırtmaçlı bir elbise giyen Saraçoğlu, kasığına kadar olan yırtmacıyla adeta düğüne damga vurdu. Düğünde peş peşe fotoğraflar çektiren modacı, Instagram hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

"SEN ALLAH'IN LÜTFUSUN"

Uzun süredir birlikte çalıştığı Saraçoğlu'nun pozları karşısında sessiz kalamayan şarkıcı Simge Sağın ise "Gerçek değil gibi ama gerçek. Sen Allah'ın bir lütfusun" yazdı.

Modacı Gülşah Saraçoğlu, kasığına kadar olan yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı

Modacı Gülşah Saraçoğlu, kasığına kadar olan yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı

Modacı Gülşah Saraçoğlu, kasığına kadar olan yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı

Modacı Gülşah Saraçoğlu, kasığına kadar olan yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı

Modacı Gülşah Saraçoğlu, kasığına kadar olan yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı

Modacı Gülşah Saraçoğlu, kasığına kadar olan yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırıyor
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Modacı Gülşah Saraçoğlu, kasığına kadar olan yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırıyor - Haberler Magazin
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