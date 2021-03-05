Mısır'dan yola çıkan 8 yaşındaki 'Leylek Jonas', göç yolunda fotoğraflandı
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Mısır'dan yola çıkan 8 yaşındaki 'Leylek Jonas', göç yolunda fotoğraflandı

05.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:49
Mısır'dan yola çıkan 8 yaşındaki 'Leylek Jonas', göç yolunda fotoğraflandı

BURSA'da, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, doğduğu Almanya'da takılan verici ile güzargahı takip edilebilen 8 yaşındaki 'Leylek Jonas'ı, mola verdiği Karacabey ilçesinde fotoğrafladı.

BURSA'da, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, doğduğu Almanya'da takılan verici ile güzargahı takip edilebilen 8 yaşındaki 'Leylek Jonas'ı, mola verdiği Karacabey ilçesinde fotoğrafladı. Tüydeş, "Yaren Leylek henüz gelmedi ancak Jonas, sürpriz yaptı" dedi.

Mart ayının gelmesiyle bilikte görülmeye başlanan leylek sürüleri, 'baharın habercisi' olarak biliniyor. Kışı geçirdikleri Afrika'dan havaların ısınmasıyla kuzeye göç eden leyleklerin, güzergahında Türkiye de bulunuyor. Leyleklerle ilgili araştırma yapan pek çok Avrupa ülkesi ise leylekleri yavruyken farklı renk ve kodlarla halkalayarak, göç sırasında takip ediyor.

Bursalı doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş de verici takılan leylekleri, internet üzerindeki bir uygulama sayesinde takip ediyor. Tüydeş'in takibe aldığı 'Leylek Jonas' İsrail, Lübnan ve Suriye sınırından geçip, Türkiye'ye Hatay'dan giriş yaptı. Karaman, Konya, Afyon ve Kütahya üzerinden ulaştığı Bursa'da Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü kıyısında mola verdi.  Havanın yağışlı ve rüzgarlı olması nedeniyle mola veren leyleği fotoğraflamak isteyen Tüydeş de bölgeye gitti. Aramasına rağmen leyleği bulamayan Tüydeş, leyleğe verici takan Alman Franziska Arıcı ile görüşüp, konum bilgilerini aldı. Leyleğin, Uluabat Gölü'nü geçip, Kuzeybatı yönüne yöneldiğini saptayan Alper Tüydeş, 7 saatlik araştırma sonrasında Leylek Jonas'ı fotoğraflamayı başardı.'YAVRU LEYLEKLER, YAŞINI DOLDURMADAN GÖÇ EDEBİLİYOR'Alper Tüydeş, "Yaren Leylek henüz gelmedi ancak Jonas, öncü bir sürpriz yaptı. Göç dönemini tamamlayanlar kadar hala yolda olanlar var. Leylek Jonas'ı takip etmeye başladım. Leylekleri göç yolunda fotoğraflamak benim için mutluluk ve gurur verici bir şey. Özellikle geçtiğimiz yıl 20'ye yakın leylek fotoğrafladım. Jonas 8 yaşında ve Almanya'da doğdu. Almanya'dan yola çıkan leylek, kışı Mısır'da geçirdi, 9 gün önce yine Almanya'ya dönmek için yola çıktı. İsrail, Lübnan ve Suriye üstünden geçerek, Hatay'dan giriş yaptı. Yolculuğuna, İskenderun üzerinden Adana'ya geçerek devam etti. 1 gün mola verdi. Sonra Karaman, Konya üzerinden Afyon'a geçen Jonas, Kütahya'yı da geçerek Orhaneli üzerinden Bursa'ya giriş yaptı. Dağlık alanı aşıp Uluabat Gölü kıyısında Yaren leyleğin de köyü olan Eskikaraağaç'tan sinyal verdi. 30 kilometrelik alanı taramama rağmen göremedim. Hava rüzgarlı ve yağmurluydu. Vericiyi takan Almana ulaştım. Sabah gün doğmadan yola çıktım. Önce uzaktan sürüyü, ardından da Jonas'ı bulup fotoğrafladım" dedi.'GÜLÜMSEYEN İFADEYLE POZ VERDİ'

Ayağındaki halkadan leyleği tanıdığını aktaran Tüydeş, "Gülümseyen bir ifadeyle bana kısa bir poz verdi. 50 bireylik bir sürü ile çıkmışlar göçe. Tahmin ettiğimiz gibi yalnız değilmiş. Ama oldukça yorgun duruyorlardı. Son sinyaller gösteriyor ki rüzgara rağmen büyük bir risk alarak, İmralı Adası üstünden Marmara Denizi'ni ortalayıp, İstanbul'a geçmiş. Son sinyal bu geçiş sırasında Büyükçekmece açıklarından geldi" diye konuştu.


Mısır'dan yola çıkan 8 yaşındaki 'Leylek Jonas', göç yolunda fotoğraflandı
Mısır'dan yola çıkan 8 yaşındaki 'Leylek Jonas', göç yolunda fotoğraflandı
Mısır'dan yola çıkan 8 yaşındaki 'Leylek Jonas', göç yolunda fotoğraflandı
Mısır'dan yola çıkan 8 yaşındaki 'Leylek Jonas', göç yolunda fotoğraflandı
Mısır'dan yola çıkan 8 yaşındaki 'Leylek Jonas', göç yolunda fotoğraflandı
Mısır'dan yola çıkan 8 yaşındaki 'Leylek Jonas', göç yolunda fotoğraflandı
Mısır'dan yola çıkan 8 yaşındaki 'Leylek Jonas', göç yolunda fotoğraflandı
Mısır'dan yola çıkan 8 yaşındaki 'Leylek Jonas', göç yolunda fotoğraflandı
Mısır'dan yola çıkan 8 yaşındaki 'Leylek Jonas', göç yolunda fotoğraflandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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