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Malatya'da husumetli kadınlar arasındaki silahlı kavgada 2 kadın yaralandı

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Malatya'da husumetli kadınlar arasındaki silahlı kavgada 2 kadın yaralandı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde husumetli kadınlar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kadın yaralandı. Zafer ve Orduzu mahallelerinde gece yarısı meydana gelen olaylarda yaralılar hastaneye kaldırılırken kaçan kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Malatya'da husumetli kadınlar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kadın yaralandı.

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesi Zafer ve Orduzu mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunan G.T., Ç.K. ve Z.Y. görüşmek amacıyla Zafer Mahallesi'nde bir araya geldi. Burada Z.Y., Ç.K.'yi tabanca ile yaraladı. Z.Y. daha sonra Orduzu Mahallesi'ne geçerek G.T.'yi de silahla yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

Olayların ardından kaçan Z.Y.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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