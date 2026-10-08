Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay oldu

Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye Ulaştırma Bakanı, yeni yapılan karayolunun kalitesini test etmek için aracına bir bardak su koyarak yolculuk yaptı. Bardaktan suyun dökülmediği görüntüler için "Adamlar iyi yol yapmış" şeklinde yorumlar yapıldı.
Ulaşım altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Suriye Ulaştırma Bakanı, yapılan yeni yolun pürüzsüzlüğünü ve işçilik kalitesini kanıtlamak için ilginç bir teste imza attı. Seyir halindeki aracın içine yerleştirilen bir bardak suyun yolculuk boyunca dökülmediğini gösteren görüntüler kısa sürede yayıldı.
"ADAMLAR İYİ YOL YAPMIŞ"
Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Kullanıcılar bakanın yöntemini sempatik ve ikna edici bulurken, gönderinin altına "Adamlar iyi yol yapmış", "Sarsıntı sıfır, işçilik harika" gibi çok sayıda takdir toplayan yorum yapıldı.