Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

Spor sayesinde 30 kilo verdiğini belirten bir kadın, geçirdiği değişimi eski ve yeni fotoğraflarıyla ortaya koydu.

30 KİLO VERDİ

İlk fotoğrafında ev ortamında otururken görülen kadın, ikinci karesinde ise spor salonunda poz verdi. Kadının yeni fotoğrafında yer alan "-30 kg" ifadesi, verdiği kilo miktarını da ortaya koydu.

ÖNCESİ VE SONRASI ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

Kadının iki fotoğrafı arasındaki fiziksel değişim dikkat çekti. Spor salonunda çekilen son karesinde daha fit bir görünüme kavuştuğu görülen kadın, yaşadığı dönüşümü takipçileriyle buluşturdu. Kadının 30 kiloyu ne kadar sürede verdiğine ve uyguladığı beslenme programına ilişkin ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com