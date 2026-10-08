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Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

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Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor Haber Videosunu İzle
Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor
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Bir kadın, spor yaparak hayatında yaşadığı değişimi gözler önüne serdi. Eski ve yeni fotoğraflarını yan yana getiren kadın, 30 kilo verdiğini açıkladı. Fiziksel değişimini gösteren iki kare arasındaki fark dikkat çekti.

Spor sayesinde 30 kilo verdiğini belirten bir kadın, geçirdiği değişimi eski ve yeni fotoğraflarıyla ortaya koydu.

30 KİLO VERDİ

İlk fotoğrafında ev ortamında otururken görülen kadın, ikinci karesinde ise spor salonunda poz verdi. Kadının yeni fotoğrafında yer alan "-30 kg" ifadesi, verdiği kilo miktarını da ortaya koydu.

ÖNCESİ VE SONRASI ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

Kadının iki fotoğrafı arasındaki fiziksel değişim dikkat çekti. Spor salonunda çekilen son karesinde daha fit bir görünüme kavuştuğu görülen kadın, yaşadığı dönüşümü takipçileriyle buluşturdu. Kadının 30 kiloyu ne kadar sürede verdiğine ve uyguladığı beslenme programına ilişkin ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydın GÜNDÜZ:

İnsan dönmüş

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