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Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı

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Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, konserinde giydiği kıyafetle çok konuşuldu. Sırtı açık süper mini tulum giyen Seçkin, hem şarkılarıyla hem de elbisesiyle nefes kesti. Ünlü şarkıcıya sosyal medyadan "Dekolteden vazgeçemiyor" yorumları yapıldı.

Konserlerine hız kesmeden devam eden genç şarkıcı Ece Seçkin, sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle dikkat çekiyor.

SAHNE POZLARINI PAYLAŞTI

Geçtiğimiz gün sahneye iç çamaşırsız çıkan ünlü şarkıcı sosyal medyada epey konuşulmuştu. Bursa'dakikonserine yine iddialı bir kıyafetle çıkan Seçkin, sosyal medyada sahne pozlarını paylaştı.

Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı

SÜPER MİNİSİYLE NEFES KESTİ

Derin sırt dekolteli süper mini kıyafetiyle boy gösteren Seçkin'e sosyal medyada yorum yağdı. Ünlü şarkıcı için "Ece yine bildiğimiz gibi", "Dekolteden vazgeçemiyor" yorumları yapıldı.

Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı

Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı

Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı

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