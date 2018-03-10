Milli İrade Ruhu Gaün'de Şahlandı

MİDDER Genel Başkanı Çağ ve GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür konuşmacı olarak katıldı.

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği tarafından hazırlanan ve GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ile 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Genel Başkanı Serhat Çağ'ın konuşmacı olarak katıldığı "Milli İrade Ruhu" konulu söyleşide, coşku ve duygu dolu anlar yaşandı. GAÜN Atatürk Kültür Merkezi'ndeki söyleşi öncesi sahneye davet edilen 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan ikiz polis memurları Mehmet ve Ahmet Oruç'un babası Ali Oruç, okuduğu şiir ile yürekleri dağladı. Ali Oruç, "Ne mutlu bana ki şehit babası olma gururunu yaşıyorum" dedi. Daha sonra kısa birer açılış konuşması yapan MİDDER Akdeniz Bölge Başkanı İrfan Topal ve Gaziantep İl Başkanı Mustafa Karacan, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra Türkiye'nin, artık yeni bir döneme girdiğini belirterek, "Bu güzel ülke, artık, 15 Temmuz öncesinden daha güçlüdür. 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni sakın unutmayın ki başaramasınlar" ifadelerinde bulundu.

"Allah'ın hesabını unuttular"

Daha sonra konuşmak üzere kürsüye çıkan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üniversitelerin sadece bilim üreten değil, aynı zamanda milli, ve yerli, ruhunu, yaratanına adamış, toplumuyla hemhal olmuş ve toplumun geleceğini şekillendiren nesilleri yetiştirmek için vizyon üstlenen kurumlar olduğunu belirtirken, FETÖ'nün önce milletin gençlerini çaldığını vurguladı. "Bu bu alçak yapının ilk çıkarttığı derginin adı Sızıntı. Niye sızıntı? Siz nereye sızıyordunuz? Bu milletin ruhuna, kurumlarına ve bu devletin en kılcalına kadar sızmak. Bir insanı en fazla doğru yolda tutan ailesidir, annesi, babasıdır. Annesine, babasına düşman bir nesil yetiştirdiler. Bu yapının beynini ele geçirdiği gençlere, annesini, babasını, en yakınındaki insanları bile emirle öldürebilecek bir hale getirdiler" diyen Rektör Prof. Dr. Gür, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İhanetin şuradan geliri, buradan geliri yoktur. En yakınlarınızdan bile ihanet gelebiliyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni bize bunu gösterdi. Ama ne mutlu ki o gece bu millet yalnız değildi. Onlar güç algısına düşerek 'Devletin kurumlarını ele geçirdik, istediğimiz şekilde sahaya süreceğimiz arkamızda bir sürü haşhaşi var. Başta Amerika olmak üzere bir sürü devlet var. Dolayısıyla bize kim güç yetirebilir ki? Biz karar verdik bu işi yapacağız' rahatlığıyla hareket ettiler. Her şeyi hesapladılar da Allah'ın hesabını unuttular. Allah onların önce içerindeki, kalplerindeki fesadı, kafalarındaki o alçaklığın dışarıya taşması için fırsat verdi. Ta ki bu ümmet, ta ki bu millet sağından, solundan siyaset, millet, din ve dil üstü olarak anlasın diye ve anlaşıldı ihanetleri."

15 Temmuz EN Ahlaksız Darbe Girişimidir

Türkiye'nin daha önce çeşitli darbe ve darbe girişimlerine maruz kaldığını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "15 Temmuz hain Darbe Girişimi, bu darbe ve girişimlerin en hainidir, en alçağıdır" vurgusunu yaptığı konuşmasının son bölümünde özetle şöyle dedi, "Bütün darbeler rengi ne olursa olsun, kim tarafından yapılırsa yapılsın, başarılı olsun veya olmasın her zaman tehlikelidir, reddediyoruz ve her zaman da karşısında olacağız. Ama, bu tarih ilk defa böyle bir şeye rastladı. Kendi uçaklarıyla milletini bombalayan ve kendi iradesinin tecelligahı olan meclisi ilk defa bombalandı. İngilizler İstanbul'a geldikleri zaman Payitahta girdiklerinde, Payitaht'a, mabeyne ve saraya karşı herhangi bir girişimde bulunmadılar. Meclise karışmadılar.Siz 12 Eylül'ü hatırlamıyorsunuz. Çoğunuz 28 Şubat'ı da bilmiyorsunuz. 15 Temmuz Allah korusun başımıza gelmemiş olsaydı devletsizliğin,kontrolsüzlüğün, katliamın ne olduğunu anlayamazdınız. Şu anda siz anlıyorsunuz. Sizden sonra gelecek olan nesil de sizin anlatımlarınızla anlayacak. Bunun için lütfen 15 Temmuz'u unutmayın ve unutturmayın. Bir virüs düşünün vücuda girmeyegörsün. Son virüs ortadan kaldırılıncaya kadar siz sağlığa kavuşamazsınız.Son virüs FETÖ yapısı. FETÖ'sü olsun, PKK'sı ne olursa olsun bunların son ferdi toplumdan temizleninceye kadar toplumumuz geleceğe umutla bakamaz, kendinden emin olamaz.. Bizler bunu sadece ruhumuzda değil toplumsal olarak da sürekli gündemde tutacağız. Bu millete umut kaybettirmişlerdi. Şu anda çıkıştayız. Çünkü, umudu yakaladık. Umudu yakalarken de birlik olmayı öğrendik. Farklılıklarımızla birlikte yaşamayı öğrendik" şeklinde konuştu.

"Milleti hedef aldılar"

Konuşmasına, 15 Temmuz hain darbe girişimlerinin diğer darbe girişimlerinden ayrı tutulması gerektiğini belirterek başlayan MİDDER Genel Başkanı Serhat Çağ ise, "Çünkü, diğer darbelerde milletin iradesi hedef alınmıştı, 15 Temmuz işgal girişiminde milletin tamamen kendisi hedef alındı. Zorla milletimize, vatandaşımıza müdahalede bulunuldu. Kafirlerle, zalimlerle iş birliği yapanlar umduklarına ulaşamadılar, başaramadılar" dedi. Darbe girişimlerinin bitmeyeceğini belirten Çağ, "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, başaramayacaksınız, bu millete boyun eğdiremeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız, şanlı bayrağımızı şehitlerimizin kanından rengini alan o al bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Allah'ın izniyle takdiriyle de başaramadılar, bu kalkışmayı işgal girişimini gerçekleştiremediler. Bitti mi? Bitmedi. 15 Temmuz nasıl bir hazırlık süreci, öncesi varsa kısaca hatırlamak gerekirse 2016 yılını; Avrupa Birliğindeki ülkelerin batının ülkemize karşı tutumunu, bakanlarımıza karşı göstermiş oldukları tavırları, ülke yetkililerimize karşı takındıkları tavırları, hendek olaylarını arkasından kendini bilmez birkaç ülke meclisinde Ermeni Soykırımını tanımak istemeleri ve tanımaları bunları silsile halinde takibi sonrasında 15 Temmuz'un gerçekleştiğini bir hatırlayalım. Hedef belliydi. Bazı düşünceler var. Biz her düşünceye saygı duyduğumuzu ifade ediyoruz. Özgür, demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Fakat söz konusu vatan ve millet, bayrak olunca kusura bakmasınlar her düşünceyi kabul edemiyorum. Hele ki konu 15 Temmuz olunca. tiyatro, senaryo diyen, kurgu diyenler var. Ben bunu hiçbir şekilde kabul etmiyorum, kabul etmek de istemiyorum. Eğer ki gerçekleşmiş olsaydı senaryo, tiyatro, kurgu diyecekler miydi? Hayır diyemeyeceklerdi çünkü iş işten geçmiş olacaktı. Olmadı başaramadılar. Şimdi bir sürü söylemle, ifadeyle gündemi değiştirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kulandı.

"Artık her darbe girişimine hazırız"

Konuşmasının devamında MİDDER'in kuruluş amacı ve çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Genel Başkan Serhat Çağ, "Milli birliktelik ve beraberlik ruhumuzu pekiştirmemiz gerekiyor diye düşündük. Darbeleri, demokrasiyi ayaklar altına almak isteyen düşünceleri ülkeye verdiği zararları gençlerimize, gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor fikriyle bu derneği kurduk. Çünkü, darbeleri bize anlatmadılar, Asker milletiz. Yıllarca baskıyla yönetilmiş bir toplumuz. İfade özgürlüğü, demokrasi dönem dönem kesintiye uğramış darbelerle, muhtıralarla, post modern darbelerle cesaret edip belki bizle paylaşmadılar. Ama biz canlı tanığı olarak 15 Temmuz'u yaşadık, kendimiz gördük ve ben şu inanca sahip oldum: ben bunu kardeşlerime, gelecek nesillere, çocuklarımıza anlatmam gerekiyor. Darbelerin zararlarını onlarla paylaşmam gerekiyor. Bu darbe girişimi yaşayan bu vatanın milletin bir ferdi olarak. Bu düstur ve düşünceyle yola çıktık ve derneğimizi kurduk. 1 buçuk senedir faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Sizler 15 Temmuz hain darbe girişimini asla unutmayacaksınız, unutturmayacaksınız ki çıkabilecek bu tür hainler de gerekli dersleri en ağır şekilde alsınlar" diye konuştu. - GAZİANTEP