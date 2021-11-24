Milli Eğitim Bakanlığınca, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin kültürel, sanatsal etkinliklerde buluşacağı özel program hazırlandı

KONYA (Habermetre) - 24 Kasım Öğretmenler Günü bugün kutlanacak.

Öğretmenler Günü, Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının daha da yükseltilmesine katkı sağlayacak, moral ve motivasyonlarını artıracak, birlik ve beraberliğini pekiştirecek program ve etkinliklerle, yurt içinde ve dış temsilciliklerde kutlanacak.

"Ankara'da toplanacak"

Tüm illerden seçilen ve mesleğinde fark yaratan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bugün Ankara'da olacak. Bu kapsamda, bugün Kızılay Metro Çarşısı Sanat Galerisi'nde 81 ilde düzenlenen "Doğru Ağacın Doğru Gölgesi Olur" temalı resim ve fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer alacağı sergi ile "Pandemide Öğretmen" konulu sergisinin açılışı yapılacak. Başkentte ağırlanacak 81 ilden seçilen eğitimde fark yaratan öğretmenler, şehrin tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret edecek ve MEB Şura Salonu'nda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından "Öğretmene Vefa" konserine katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde öğretmenleri kabulü ve davet yemeği düzenlemesi bekleniyor.

"Devlet tiyatroları ücretsiz olacak"

Ankara'daki öğretmenler için Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde "Vişne Bahçesi" tiyatro oyununun ücretsiz gösterimi yapılacak. 24-25 Kasım tarihlerinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından Konya, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon, Adana, Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Sivas ve Van olmak üzere 12 ilde öğretmenlere ücretsiz tiyatro oyunları temsil edilecek. Öğretmenlerin seslendirdiği türkülerin yer aldığı müzik klipleri, çeşitli meslek gruplarının ve tanınmış isimlerin kutlama mesajları yayımlanacak. Okullarda öğrenci toplulukları öğretmenler için konserler verecek.

"Öğrenciler, öğretmenlerine fidan armağan edebilecek"

MEB'in 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla başlattığı "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyası sürüyor. Kampanya kapsamında öğrenciler, Bakanlığın resmi internet sayfasında yer alan "http://meb. ai/K1SbSf" linki üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen kampanya için öğrenciler, istedikleri kadar fidanı öğretmenlerine armağan edebilecek. Kampanya kapsamında, 1 milyon 200 bin öğretmen için en az bir fidanın toprakla buluşturulması amaçlanırken, dikilen her 100 bin fidan ile de bir hatıra ormanı oluşturulacak.

"Hatıra fidanı dikildi"

Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Meram ilçesindeki ağaçlandırma sahasında oluşturulan 'Öğretmenler Hatıra Ormanı'nda fidan dikme töreni gerçekleştirildi. Fidan dikme törenine katılan öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, bu dünyada dikili bir ağacımızın olmasının çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti. Hep birlikte Konya'yı daha yeşil bir hale getireceğimizi de belirten Büyük, hatıra ormanına katkı sunanlara teşekkür etti. Daha sonra Konya Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından fidan dikme tekniklerine dair öğretmen ve öğrencilere bilgi verildi. Ardından hazırlanan alanlara fidanların dikimi yapıldı. Törene Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün yanı sıra eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

"Karatay'da her öğretmene bir fidan"

Öte yandan Karatay Belediyesi; 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Karatay'daki bütün öğretmenlere fidan hediye etti. İlköğretim, ortaokul ve lise olmak üzere Karatay'daki 138 okulda görev yapan yaklaşık 6 bin öğretmene hediye edilen fidanlar eğitimcilere tek tek ulaştırıldı. Başkan Hasan Kılca, "Öğretmenlik; sabır, sevgi ve muhabbetle insan yetiştirme becerisidir. Öğretmek; milli ve manevi değerler ışığında bir nesli ihya etmektir, özlenen ve beklenen bir nesli inşa etmektir. Dolayısıyla bir öğretmen bir insan yetiştirir ve bir insan bir dünyayı değiştirir. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' diyen inancın mensupları olarak öğretmenlerimizin kıymetinin farkındayız. Yüklendikleri sorumluluk da, verdikleri emek de çok büyük. Onlara minnettarız" dedi.

"Kutlama mesajları"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, Deva Partisi Konya İl Başkanı Seyit Karaca, MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, KONTİMDER Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uslu, Eğitim Bir-Sen Konya Şube Başkanı Nazif Karlıer, Türk Eğitim Sen Konya 2 Nolu Şube Başkanı Fatih Çakmaktepe, Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı Ali Köç, Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Özel Lokman Hekim Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Osman Kabalak, Makine Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük yayımladıkları mesajlarla 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Sevim Aksoy Parlak

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