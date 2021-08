MHP, yabancı kaynaklar tarafından desteklenen haberlere ilişkin kanun teklifi verdi

Milliyetçi Hareket Partisi yabancı kaynaklardan fonlanan haberlere ilişkin kanun teklifi verdi. MHP Kırıkkale milletvekili Halil Öztürk'ün imzasını taşıyan teklif 7 maddeden oluşuyor.

Teklifte şunlar kaydedildi:

"Sahte haberlerin psikolojik harekat unsuru olarak kullanılması, milli birlik ve beraberlik, kamu barışı ve düzeni gibi temel değerleri sarsmakta ve giderek bir milli güvenlik sorunu haline gelmektedir. Nitekim, son dönemde Türkiye'yi hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinin ciddi boyutlara ulaştığı, Türk Milletinin milli birlik ve beraberliğini tehdit eder niteliğe büründüğü gözlenmektedir. Sahte haber ve manipülatif bilgiye dayalı psikolojik harekatlara karşı yapılacak yasal düzenlemelerle cezai yaptırımların dezenformasyona bilinçli ya da bilinçsiz şekilde dahil olan bireylere yöneltilmesi, psikolojik harekatın asıl planlayıcılarını etkilemediği gibi şu zorlukları da beraberinde getirmektedir: Sahte haberin tanımlanması sorunu, mevzuatin ülkesel sınırları karşısında dijital mecraların küresel boyutu, sahte haberlerin gerçek failinin belirlenmesi sorunu, dezenformasyon kampanyalarının karmaşıklığı. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, dezenformasyon muhatabı ya da katılımcısı bireylere yönelik düzenlemeler yerine, sorunun kaynağında bulunan yabancı destekli ve örtülü psikolojik harekat faaliyetlerine yönelik düzenleme yapılması isabetli olacaktır."

Teklif ile yabancı kaynaklar tarafından fonlanan basın yayın kuruluşlarının bilinilirliğinin arttırılmasının amaçlandığı belirtilen teklifte, "Ülkemiz vatandaşlarının Anayasal garanti altında bulunan haber alma hak ve özgürlüklerinin manipülasyon yoluyla ihlal edilmesinin önüne geçilmesini teminen, yabancı mali kaynaklarla finanse edilmek suretiyle Türkiye'de habercilik ve yayıncılık sahasında faaliyet gösteren veyahut bu alana sari faaliyetlerde bulunan gerçek kişiler ile kuruluşlara ilişkin şeffaflık ve bilinirliğin arttırılması gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan kanun teklifimiz ile internet ve sosyal medya dahil olmak üzere her türlü basılı, görsel ve işitsel mecrada habercilik, yayıncılık, yorumculuk veya kanaat oluşturuculuğu gibi bilgi aktarımı faaliyetlerinde bulunanların yabancı mali kaynaklar ile finanse edilmesi halinde özel bir statü içerisinde değerlendirilmesi ve bu statüye sahip kişi ve kuruluşların ürettiği içerik ve materyallerin yabancı mali kaynaklarla finanse edilen kuruluşlarca üretildiğinin açıkça anlaşılmasına yönelik gerekli bilgilendirici tedbirlerin alınması sağlanmakta ve ülkemizde kamuoyu oluşturucu faaliyetlerinin şeffaflığı sağlanırken medya kuruluşlarının objektiflik ve tarafsızlığının güçlendirilmesi öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı