MHP milletvekiline İMO'dan ceza

MHP Hatay Milletvekili ve inşaat mühendisi Lütfi Kaşıkçı'ya, üyesi olduğu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası'nca (İMO) HDP çizgisinde olduğunu ileri sürdüğü oda yönetimine yönelik eleştirileri nedeniyle 30 gün süreyle serbest meslek uygulamasından men cezası verildi. Kaşıkçı, boş kağıt göndererek savunma yapmadığını belirtip, "Bu kararı tanımıyorum. Milletvekili olarak meslektaşlarımın sorunlarını dile getirdim. Cezanın iptali için dava açacağım" dedi.

MHP'li Kaşıkçı, 9 Haziran 2021'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısında üyesi olduğu TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası yönetiminin dar kadro tarafından ele geçirildiğini, HDP çizgisinde olduklarını, kendileri gibi düşünmeyen farklı seslere karşı tahammülsüz yaklaşım sergilediklerini ve mobbing yaptıklarını iddia etti. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, inşaat mühendisi Kaşıkçı'ya, açıklamaları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 30 gün süreyle serbest meslek uygulamasından men cezası verdi.

"HDP Türkiye'nin hiçbir yerinde kongre yapacak salon bulamazken, bu beyler 'Buyurun gelin, salonumuzda kongrenizi yapın' dediler. Demokrasi adına güya bunu yapıyorlar; ama aynı düşüncedeler, aynı paralele hizmet ediyorlar. Bu odayla ve buna benzer diğer odalarla bir milletvekilli olarak mücadelemi devam ettireceğim. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile telefonda konuştum. Kendisi 'geçmiş olsun' dedi ve hiçbir şekilde bir milletvekilinin ifade hürriyetini kimsenin engelleyemeyeceğini, mesleğiyle ilgili milletvekili faaliyetlerini yaparken böyle bir kısıtlamaya yönelik bir ceza sürecini kabul etmediğini söyledi. 'Bu süreçte sizin arkanızdayız' dedi. İnşaat Mühendisleri Odası yine Meclis'in çıkarmış olduğu yasayla kurulan ve faaliyetlerini yürüten, yetki ve sorumlulukları belli olan kamu kurumu niteliğinde bir sivil toplum örgütüdür. Bu tür odalar sadece meslekle ilgili faaliyetleri yürütmeyi gerekirken siyasetin merkezindeler. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı bile sorgulayan bir yapı bu. Biz gerçekleri söyleyince ellerindeki soruşturma mekanizmalarını devreye sokuyorlar. Hiçbir hükmü yoktur bu verilen cezanın. Bu kararı tanımıyorum. Milletvekili olarak meslektaşlarımın sorunlarını dile getirdim. Cezanın iptali için dava açacağım."