MHP Lideri Bahçeli: "Bırakınız Putin'i, Türk milletinin karşısında konuşmaya, ahkam kesmeye, tarih hatırlatmasına hiç kimsenin, hiçbir devletin ne... - Haberler

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MHP Lideri Bahçeli: "Bırakınız Putin'i, Türk milletinin karşısında konuşmaya, ahkam kesmeye, tarih hatırlatmasına hiç kimsenin, hiçbir devletin ne...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "Bırakınız Putin'i, Türk milletinin karşısında konuşmaya, ahkam kesmeye, tarih hatırlatmasına hiç kimsenin, hiçbir devletin ne yüzü ne de cüreti yetecektir"

MHP Lideri Bahçeli: "Bırakınız Putin'i, Türk milletinin karşısında konuşmaya, ahkam kesmeye, tarih hatırlatmasına hiç kimsenin, hiçbir devletin ne yüzü ne de cüreti yetecektir" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Vladimir Putin, Türk, Politika, Haberler

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