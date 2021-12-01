MHP'li Yılık, Kadın Hareketi Derneğinin programında konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, "Kadına yönelik şiddet, toplumsal bir sorun olarak ele alınıp, devletimizin ve toplumumuzun tüm organlarının aktif katılımıyla toplumsal bir farkındalık ile çözülebilecektir." dedi.

Yılık, Kadın Hareketi Derneğince, şiddetin anatomisi ve kadına yönelik şiddetin inceleme raporu adını verdikleri çalışmanın bilgilendirmesi amacıyla bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı.

Her toplumda mücadele edilen sosyal konuların başında gelen şiddet kavramına en fazla maruz kalanların kadınlar olduğunu işaret eden Yılık, "Bugün her toplumda olduğu gibi ülkemizde de ne yazık ki hala kadına şiddetten bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

Yılık, fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddetin kadınlara uygulandığını belirterek, "Bu durum da toplum hayatında büyük yaralar açmaktadır. Kadın ailenin, devletin ve milletin temel taşı, gelişmenin ve çağdaş bir medeniyet olmanın en önemli unsurudur. Kadın, insanlık onurun başlangıç noktası, her eksiğin tamamlayıcısıdır. Kısacası kadın, bir cinsiyet değil, dünyadaki tüm güzelliklerin kaynağıdır." diye konuştu.

Türkiye tarihinin her döneminde kadının baş tacı edildiğini ve topluma yön veren ana rehber olduğunu vurgulayan Yılık, "Türk milletinin kadına verdiği önem bu kadar büyük ve açık olduğu halde, kadına şiddet vakalarını duymak, kadını şiddetle beraber anmak, yüreklerimizde tarifi imkansız yaralar açmaktadır. Oysa ki kadın güzellikle ve zarafetle var olmalıdır. Toplumun geleceğini biçimlendirmede kilit role sahip olan kadınların uğradığı şiddet ve neden olduğu sonuçlar açısından baktığımızda şiddetin toplumsal bir mücadele gerektirdiği yadsınamaz bir gerçektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Şiddet, öğrenilmiş bir davranıştır"

Toplumsal bir farkındalıkla karşısında kararlılıkla durulması gereken şiddetin, öğrenilmiş bir davranış olduğunu ve bu nedenle buna karşı eğitimin aile içerisinde küçük yaşlarda başlatılması gerektiğini belirten Yılık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadına yönelik şiddetin günümüzdeki anlamda bir sorun olarak ele alınması, önlenmeye çalışılması, mağdurun korunması ve failin cezalandırılması için gerekli düzenlemeler ve çalışmalar bir an evvel yapılarak, kadına karşı şiddet vakalarına bir son verilmelidir. Cezaların caydırıcılığının sağlanması ve toplumumuzun bu konuda rehabilite edilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi olarak şimdiye kadar yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla bu mücadeleye destek olmaya hazırız. Kanayan bu yaranın tedavi edilmesi, kadınlarımızın daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir yaşam sürmesi için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadınlarımız, kendini ne kadar güçlü ve güvende hissederse toplumsal gelişme ve çağdaşlaşma yolunda hayata o kadar derin katkı sunacaklardır. Kadın elinin değdiği yer güzelleşir ve tazelenir. Bu nedenle kadına yönelik şiddet, toplumsal bir sorun olarak ele alınıp, devletimizin ve toplumumuzun tüm organlarının aktif katılımıyla toplumsal bir farkındalık ile çözülebilecektir."

Pelin Yılık, Kadın Hareketi Derneğinin, psikolojik, sosyolojik, hukuki ve medya boyutlarıyla şiddetin anatomisini analiz eden, "Şiddetin Anatomisi ve Kadına Yönelik Şiddet" raporunun, topyekun farkındalık anlamında öncülük edeceğine inandığını dile getirdi.

Kadın Hareketi Derneği Başkanı Mine Bayram da derneğin 2008'de Türk milletinin milli birlik ve beraberliğini pekiştirici, sosyal dokusunu güçlendirici bir toplumsal yapıyı desteklemek, toplumda vicdani ve ahlaki değerleri hakim kılmak ve Türk kadınının demokrasi, sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışı doğrultusunda ekonomik ve sosyal konumunu güçlendirmek ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak amacıyla kurulduğunu anımsattı.

Kadınların kendi aralarındaki iletişim, iş birliği ve dayanışmanın geliştirilmesini önemsediklerini vurgulayan Bayram, "Tam da bu niyetle dayanışmayı artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu çerçevede istihdam yaratacak girişimci kadınlara destek olmak, onların deneyimlerini genç kuşaklara aktarmak, ulusal ve uluslararası bir iletişim ağı oluşturmak, Türk toplumunda kadın konusunda duyarlılık yaratmak ve bilinci artırmak, kadının ülke genelinde sosyal hayattaki ve özellikle ülke ekonomisindeki konumunu güçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, organize ettiğimiz etkinlik ve projelerde nihai amacımızdır." görüşünü paylaştı.

Bayram, derneğin, kadında psikolojik güçlülüğü ve yılmazlık becerisini artırma, kadın sağlığına yönelik farkındalık çalışmaları, girişimcilik ve sosyal medya eğitimi gibi farklı konularda eğitimlerinin bulunduğunu aktardı.

Hazırladıkları rapora ilişkin bilgi veren Bayram, raporun detaylarının, gelecek günlerde "www.khd.org.tr" adresinden paylaşılacağını duyurdu.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

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