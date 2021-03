MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu: (4)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP, siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, millete, adalete ve gelecek nesillere namus görevidir." dedi.

Bahçeli, partisinin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu.

Dördüncü stratejik hedeflerinin Cumhur İttifakı'nın varlığı içinde, terörle amansız mücadeleye son terörist silahıyla ele geçirilinceye kadar destek vermek olduğunu söyleyen Bahçeli, Türk milletini şiddet sarmalından çekip çıkarmak istediklerini vurguladı.

Bahçeli, Papa Franciscus'un Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yaptığı ziyarete ilişkin, "Papa'nın, Irak'ın kuzeyini ziyareti anısına bastırılan değersiz pulda sözde Kürdistan haritasının resmedilmesi alçaklıktır, adiliktir, ahlaksızlıktır, organize bir senaryonun parçasıdır. Türk milleti bu kanlı ve hain senaryoya, bölücülüğe ve bölünmeye asla izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.

"HDP ile yasak ilişki zalimlere diz çökmektir"

HDP'nin "terör sevk ve hazırlık merkezi" olduğunu söyleyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP, PKK'dır, cinayettir, bölücülüktür, masumlara, çocuklara, gençlere kadınlara ölüm tuzağıdır. HDP ile yasak ilişki zalimlere diz çökmektir. HDP'yle ittifak kurmak, terörist Demirtaş ile kahvaltı planları yapmak hiç kimseye iyilik ve onur sağlamayacak, bilakis hıyanete ortak edecektir. CHP seçimini yapmalıdır, sözde Kürdistan projesinin yanında mıdır? Karşısında mıdır? İYİ Parti kararını netleştirmelidir, FETÖ ve PKK'yla kol kola yürümeye devam mı edecektir, 'Tamam' mı diyecektir? HDP, siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, millete, adalete ve gelecek nesillere namus görevidir."

Bahçeli, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılma istemiyle hazırladığı iddianameyi dün itibarıyla Anayasa Mahkemesine göndermesi hakkın, hukukun ve adaletin sesidir ve bu gelişme milletin yüreğine su serpmiştir." dedi.

Şehitlerin davacısı ve hakikatin taraftarı olduklarını dile getiren Bahçeli, şöyle konuştu:

"Türk'üm deriz, doğruyum deriz, çalışkanım diye sesleniriz, adımızdan, ahlakımızdan, anılarımızdan ve Andımız'dan şu, bu istedi diye asla vazgeçmeyiz. Kırmızı çizgilerimizin pembeleştiğini söyleyen çürümüş CHP sözcüsüne diyorum ki, senin her yerin zift gibi kara olmuş haberin yok, her sözün kendin gibi laçkalaşmış bildiğin yok. İlle de pembe arıyorsan önce kendine bakmalısın, fakat buna bile yüzün yok. Bu arada Kılıçdaroğlu'na da tavsiyem, aklı varsa kendine saklasın, arayacağı varsa durmasın arasın, cesareti varsa, yüreği yetiyorsa bölücü dostlarına rest çekip tüm bağlarını koparsın. Ey CHP yönetimi, sizin nereniz Türk ki, Andımız'a sahip çıkacaksınız. Sizin nereniz doğru ki, Andımız'ı söylemek size yakışacaktır. Biz varlığımızı Türk varlığına armağan etmişken, sizin kimlerin tutsağı, kimlerin taşeronu, kimlerin hizmetkarı olduğunu bilmeyen kalmış mıdır?"

"Daha acıklı olanı da bu tehditlere açıktan veya örtülü destek vermeleridir"

Türkiye'nin küresel ve bölgesel hesapları bozan bir ülke olduğunu anımsatan Bahçeli, şunları söyledi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişimini bir milat olarak kabul ettiğimizde, Türkiye'nin milli güvenliğine karşı tehditlerin beka düzeyine varacak bir düzleme kaydığı görülecektir. ABD'nin, Batı'lı müttefiklerimizin ve NATO'nun bu tehditleri anlamadığı, paylaşmadığı, daha acıklı olanı da bu tehditlere açıktan veya örtülü destek vermeleridir. Türkiye'nin takip ve temin edeceği milli strateji, uluslararası sistemin yapısal dinamiklerinin ortaya çıkardığı fırsat ve risklerle yakından ilişkilidir.

Doğaldır ki milli stratejimiz tasarlanırken, gelecek vizyonumuz, tarihsel misyonumuz, küresel düzenin yapısal dinamikleri doğru kavranmalıdır. Bu stratejiyle, Türkiye'nin hedefleri ve potansiyel gücü arasında bir dengelenme, esnek bir planlama ve uluslararası sistemin çıktıları üzerinden dinamik bir revize sürecinin işletilmesi gerekmektedir. Bugün Türkiye'nin önündeki en önemli stratejik önceliği, dünya düzeninde kendine biçtiği tarihsel rolü oynaması için muharrik şekilde jeopolitiğine yönelmesi olmalıdır. Bu jeopolitiğin ana omurgası, Çiftbaşlı Selçuklu Kartalı'yla simgeleştirilmelidir."

"Biz, ya Doğu ya da Batı kararsızlığı arasında sıkışıp kalmayız"

Bahçeli, ne Doğu'dan vazgeçeceklerini ne de Batı'dan ödün vereceklerini dile getirerek, "Biz, ya Doğu ya da Batı kararsızlığı arasında sıkışıp kalmayız. Kuşkusuz ve kesinlikle hem Doğu hem de Batı kararındayız. Bu nedenle bir yanda Rusya ile komşuluk ilişkilerimizi geliştiriyorken, diğer yanda ABD'nin dostluk ve müttefiklik hukukuna saygı ve riayetini bekleriz, bu konuda da aktif ve ön alan bir diplomasi takip etmeliyiz. S-400 hava ve füze savunma sistemi milli egemenlik konusudur, bu suretle vatan savunması başkalarının keyfine ve insafına bırakılamayacaktır." açıklamasını yaptı.

Mısır'la kurulan sıcak ve yapıcı diyalogların isabetli olduğunu aktaran Bahçeli, "Unutmayalım ki devlet, duyguyla değil, akılla yönetilir. Devletler arasında keskin hatlarla ihata edilmiş dostluk ve düşmanlıklar olmaz, bugüne kadar da olmamıştır. Türkiye'nin jeopolitik kodlarının odak noktası, milli kültürü, milli tarihi, milli kimliği ve kucaklaşmayı bekleyen Türk dünyası ile kuracağı ilişkiler olmalıdır. Karabağ Zaferi ile açılan Nahçıvan Sınır kapısı fiilen ve fikren manevra alanımızı çok daha fazla genişletecektir. Bugün Güney Kafkasya'da vurulan davulun sesi, Orta Asya'dan, Doğu Türkistan'dan, Sibirya'dan, Doğu Avrupa'dan ve Balkanlar'dan duyulmaktadır. Bu durum Türkiye için stratejik bir vizyon olduğu kadar tarihin ve kültürümüzün bizlere yüklediği sorumluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayanlar, gitsinler aynaya baksınlar"

Türkiye'de ve dünyada diyalog, barış, huzur, sükunet ve istikrarın beşinci stratejik hedefleri olduğunu bildiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türk milliyetçiliği, yükselmek için değil yükseltmek içindir, ilaveten rasyoneldir, sosyolojik ve psikolojik esaslara dayanır, kan değil ruh ve kültür arar, millete mensubiyet şuurunu canlı tutmak asıl gayesidir. Bir diğer ifadeyle Türk milliyetçiliği, özgürlükçüdür, demokratiktir, eşitlikçidir, barışçıdır, milletimizin her ferdini bir ve kardeş gören kaynaşma ve kader ortaklığı ahlakıyla bütünleşmiştir. Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayanlar, gitsinler aynaya baksınlar. Ülkümüz, Merhum Ziya Gökalp'ten mülhem şekilde ifade edersem, halin terbiyecisi, geleceğin mimarı, geçmişin de hakikatidir. Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ın kuzeyinde, Libya'da, Afrika'da, Güney Kafkasya'da birliğin, dirliğin, direncin ve soylu duruşun adresi büyük Türk milletidir. ve biz bu milletin ebediyen sevdalısıyız."

Bahçeli, MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın, millete, devlete, demokrasiye ve kutlu davalarına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kurultay'a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu ve DSP Genel Sekreteri Müzeyyen Okur'un yanı sıra Türkiye ve dünyadan çok sayıda siyasetçi ve misyon şefi katıldı.

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın üst üste 3 defa Divan başkanı olarak görevlendirilerek bir ilke imza attı.

Kurultay çerçevesinde İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu başkanlığında TBMM İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Ardahan İl Başkanı Hülya Davutoğulları, Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli'nin yer aldığı heyet, Anıtkabir ile Alparslan Türkeş'in Anıt Mezar'ını ziyaret etti.

