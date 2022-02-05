Meteoroloji'den haritalı uyarı! Kar geri geliyor, tarih bile belli - Haberler
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Meteoroloji'den haritalı uyarı! Kar geri geliyor, tarih bile belli

Haberler.com, Abdullah Karlıdağ - Güncel
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6-10 Şubat tarihlerinin de içeren 5 günlük hava raporunu yayınladı. 5 günlük rapora göre salı gününden itibaren Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Salı günü Doğu Anadolu ve iç kesimlere kar yağışı beklenirken diğer bölgelerde sağanak yağmur bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günü ise kar yağış tüm yurdu etkisi altına alacak.

İSTANBUL (Haberler.com) - Ayrıntılar geliyor...

TÜRKİYE'NİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji'den haritalı uyarı! Kar geri geliyor, tarih bile belli

Meteoroloji'den haritalı uyarı! Kar geri geliyor, tarih bile belli

Meteoroloji'den haritalı uyarı! Kar geri geliyor, tarih bile belli

Meteoroloji'den haritalı uyarı! Kar geri geliyor, tarih bile belli

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Meteoroloji, Hava Durumu, Kar Yağışı, İstanbul, Güncel, Haber

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