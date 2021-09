MET Gala 2021 ne zaman? MET Gala 2021 saat kaçta, hangi gün?

MET Gala 2021 ne zaman?sorusunun yanıtı merak ediliyor. Modanın en büyük gecesi olarak anılan Met Gala 2021, New York City'deki Metropolitan Sanat Müzesi için bir bağış toplama etkinliğidir. Etkinlik, yıldızları, genç yaratıcıları ve endüstri örneklerini ağırlıyor. Kostüm Enstitüsü, 2021 ve 2022 yıllarında Amerikan modası konulu ilk iki bölümden oluşan sergisine ev sahipliği yapacak. Birinci bölüm olan "In America: A Lexicon of Fashion", 18 Eylül 2021'de Anna Wintour Kostüm Merkezi'nde açılacak. , ve American Wing dönem odalarında 5 Mayıs 2022'de "In America: An Anthology of Fashion" açıldığında sergilenmeye devam edecek.

MET GALA 2021 NE ZAMAN?

Pandemi nedeniyle artık dijital ödül törenlerine yabancı değiliz ve ünlüler evlerinde yapılacak bir etkinlik için kırmızı halı hazırlamanın zorluğuna göğüs gerdi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Kırmızı halı, 13 Eylül Pazartesi günü Doğu saatiyle 17:30'da Vogue.com'da canlı yayınlanacak.

Geçmişte kırmızı halıyı kim yönetti?

Başka hiçbir etkinlik Met Gala ile aynı teatral çekilişe sahip değildir. Geçtiğimiz yıllarda yıldızların temayı o kadar tam kucakladığı görüldü ki, bu bir süslü elbise tipi olaya dönüşüyor. 2019'da Katy Perry, bir avize gibi giyinirken kamp temasını en uç noktalara taşırken, kırmızı halı dramasıyla tanınan Lady Gaga, geniş eflatun elbisesini ışıltılı file taytlarla ve bir 'Haus of Gaga' içecek arabasıyla değiştirdi.

Dar 'çıplak elbiseler' Cher'in 1974'te giymesinden bu yana Met Gala geleneğinin bir parçası olmuştur. Bob Mackie tarafından tasarlanan neredeyse kılıf benzeri ten rengi elbise, ressamlık payetler ve tüylerle süslenmiş, aynı anda serbest dolaşan bohemyayı kanalize etmiştir. 1920'lerin ahlaksız zarafetiyle geçen on yıl. Beyoncé, Taylor Swift, Jennifer Lopez ve Emily Ratajkowski, yıllar boyunca modern yorumlara sahip oldular.

Ve Rihanna'nın Çinli modacı Guo Pei'nin 2015 kanarya sarısı elbisesini, 16 metrelik treniyle, iki yıl ve 50.000 saat el işlemesi ile kim unutabilir? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Ayrıca moda tarihine geçen Sarah Jessica Parker ve şimdi geç Alexander McQueen,2006 Anglomania sergisi için eşleşen tartanları bağışlayan , İngilizlere ait her şeye adanmış. Parker'ın tek omuzlu kuşak ve tütü etek giydiği ve McQueen'in eteği ve bağcıklı Brigadoon ayakkabılarıyla, halıdaki en şık klana benziyorlardı.

Haberler.com - Gündem