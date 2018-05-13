Meryem Uzerli Estetikler Sonrası Bambaşka Biri Oldu! Eski Halinden Eser Yok

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle tüm Türkiye'ye hatta dünyaya adını duyuran güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin estetik operasyonlar öncesi ve sonrasındaki hali görenleri şaşkına çeviriyor.

GÖZE İLK ELMACIK KEMİKLERİ TAKILIYOR

34 yaşında olan güzel oyuncunun lise ve üniversite dönemlerinde çekilen fotoğrafları ile günümüzdeki fotoğrafları arasında neredeyse uçurum var. O yıllarda elmacık kemikleri neredeyse belli olmayan güzel oyuncunun şimdilerde yüzüne ilk bakıldığında göze elmacık kemikleri takılıyor.

ESTETİKLERE RAĞMEN YÜZÜ ÇÖKMÜŞ

Ayrıca genç yaşına ve estetik operasyonlara rağmen sevilen oyuncunun yüzünün çökmesi de dikkat çekiyor.

İşte Meryem'in gençlik yıllarından iki fotoğraf:

Estetik operasyonlar sonrası Meryem Uzerli: