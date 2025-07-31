Mert Yazıcıoğlu Kuruluş Osman'a mı geçti? Mert Yazıcıoğlu'nun yeni dizisi ne?

Son dönem projeleriyle adından sıkça söz ettiren Mert Yazıcıoğlu'nun yeni sezonda hangi yapımda rol alacağı izleyici cephesinde büyük merak uyandırdı. Yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan diziler arasında ismi geçen başarılı oyuncunun, hangi karaktere hayat vereceği yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Mert Yazıcıoğlu gerçekten Kuruluş Osman'a transfer oldu mu? Mert Yazıcıoğlu'nun yeni dizisi ne? İşte, çok konuşulan bu gelişmeyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

MERT YAZICIOĞLU KURULUŞ OSMAN'A MI GEÇTİ, YENİ DİZİSİ NE?

Ekranların sevilen oyuncularından Mert Yazıcıoğlu, yeni sezonda çok konuşulacak bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre Yazıcıoğlu, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman kadrosuna dahil oldu.

Mert Yazıcıoğlu'nun yeni dizisi ne

Yeni sezonda dizide Osman Bey'in oğlu Orhan Gazi karakterine hayat verecek olan Mert Yazıcıoğlu, Burak Özçivit'ten bayrağı devralarak başrol koltuğuna oturacak. Bu gelişmeyle birlikte Kuruluş Osman dizisi, yeni dönemde Orhan Bey'in liderliğine odaklanan farklı bir hikâyeye yelken açacak. Henüz resmi fragman yayınlanmasa da yapım şirketi Bozdağ Film'den gelen açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları, oyuncunun Kuruluş Osman'a transfer olduğunu doğruladı. İşte, Bozdağ Film'in o paylaşımı...

Mert Yazıcıoğlu Kuruluş Osman'a mı geçti