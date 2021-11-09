Meral Akşener korucu olarak tanıttı, İçişleri Bakanlığı düzeltti: Ali Haydar Yener suç dosyası kabarık bir güvenlik görevlisi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Meclis'te yaptığı açıklamada Bingöl ziyareti sırasında "korucu başkanı" olarak tanıttığı Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in kendisine bir not verdiğini söyledi. Akşener, elindeki notu korucuların talepleri olarak niteledi ve iktidarı eleştirdi.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI'NDAN JET HIZINDA AÇIKLAMA

Akşener'in Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı olarak tanıttığı Ali Haydar Yener ile ilgili İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce'den ise jet hızında bir açıklama geldi.

"KIZINA DEFALARCA ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN ASLİ İŞLEM GÖRDÜ"

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından Akşener'in sözlerine yanıt verdi. İnce, Akşener'in bahsettiği kişinin koruculukla ilgisinin olmadığını özel güvenlik görevlisi olduğunu belirtti. İnce bu şahsın defalarca kızına şiddet uyguladığı için asli işlem gördüğünü ifade etti.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce.

"DAHA NE KADAR ŞAŞIRACAĞIZ"

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha… Hem de Meclis kürsüsünden! Koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi, defalarca kızına şiddet uyguladığı için adli işlem görmüş, TV'de boy göstermiş biri kullanılarak! Daha ne kadar şaşıracağız?" ifadelerini kullandı.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamada, Bingöl ziyaretinde kendisine Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in bir not verdiğini söyledi.

Akşener, kürsüden korucuların özlük hakları talebi olarak bazı maddeleri okudu.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet