Memurlar doğumdan sonra yarım gün çalışabilir mi? Kamuda doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı nasıl işleyecek?

Kamuda görev yapan memurların doğum sonrası çalışma koşullarıyla ilgili düzenlemeler, son günlerde kamuoyunun gündeminde yer almaya başladı. Özellikle çalışan anne ve babaları yakından ilgilendiren doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı, birçok memur tarafından merakla takip ediliyor. Sosyal medya platformlarında ve arama motorlarında "Memurlar doğumdan sonra yarım gün çalışabilir mi?" ve "Kamuda doğum sonrası yarı zamanlı çalışma nasıl uygulanacak?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki, doğum sonrası kısmi zamanlı çalışma yönetmeliği nedir? Kamuda doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı nasıl işleyecek? İşte, merak edilen tüm detaylar…

MEMURLAR DOĞUMDAN SONRA YARIM GÜN ÇALIŞABİLİR Mİ?

Kamuda görev yapan memurlar için doğum sonrası getirilen yarı zamanlı çalışma hakkı, çalışan ebeveynler açısından önemli bir kolaylık sunuyor. Özellikle çocuk sahibi olan kamu personelinin iş ve aile hayatını dengeleyebilmesine olanak tanıyan bu düzenleme, memurlar arasında merak konusu haline geldi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen Ek 43. madde kapsamında yapılan yasal düzenlemeyle birlikte, doğum izni sona eren kadın memurlar ve babalık izninin ardından erkek memurlar, çocukları ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanabilecek.

Memurlar doğumdan sonra yarım gün çalışabilir mi

KAMUDA DOĞUM SONRASI YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI NASIL YÜRÜYECEK?

Yarı zamanlı çalışmaya geçmek isteyen memurlar, kurumlarına yazılı başvuruda bulunarak bu taleplerini iletebilecek. Haftalık çalışma süresi, isteğe bağlı olarak haftanın 5 günü yarım gün ya da haftada 3 tam gün şeklinde düzenlenebilecek. Bu süreçte memurlar, maaş ve sosyal haklarının yarısını alacak. Aynı zamanda derece ve kademe ilerlemesi gibi haklar da bu süreye göre hesaplanacak.

Uzun süredir çıkması beklenen uygulama yönetmeliği, 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girdi. Böylece memurlar, artık doğum sonrası bu hakkı daha somut bir şekilde kullanabilecek. Ancak uygulamanın detayları kurumlara göre farklılık gösterebileceğinden, her kamu personelinin çalıştığı kuruma göre başvuru sürecini dikkatle takip etmesi gerekiyor.