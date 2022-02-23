Memet Güreli kimdir? Memet Güreli hayatı ve biyografisi!
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Sanatçı kimliği ile adından söz ettiren ve ortaya koyduğu eserlerle büyük beğeni toplayan Memet Güreli hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Memet Güreli kimdir? İşte Memet Güreli hayatı ve biyografisi!
Sanat hayatı, akademik kariyeri ve eserleri ile başarıları bir profil çizen Memet Güreli, atölye çakılmaları, sergileri ve sanatsal gösterimlerle adından söz ettiriyor. Başarılı sanatçı hakkında detayları merak edenler ise Memet Güreli kimdir? Memet Güreli hayatı ve biyografisi gibi konuları araştırıyor. Peki, Memet Güreli kimdir?
1959 - Malatya
1984 - 1989 M.S.Ü. G.S.F. Resim Bölümü'nden mezun oldu.
1990 - 1992 M.S.Ü. G.S.F. Grafik Bölümü'nde Özgün Baskı Atölyesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.
1990 - İstanbul'da özel atölyesini kurdu.
1996 - Adasanat ismiyle yeniden yapılanan ve tüzel bir kimliğe kavuşan kurumda ,bir yandan kendi sanatsal çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da gençlere yönelik bir sanat eğitim programını da yıllardır yönetmektedir.
1997 - 1999 A.E.K.V. Yetişkinlere yönelik, desen ve boya resim eğitim programını yürüttü
2008 – 2011 yıllarında Işık Üniversitesi G.S.F. Görsel Sanatlar Bölümünde öğretim elamanı olarak görev aldı.
2019 '' Kazı'' Adasanat, İstanbul
2015-16 ''Olağan'' Evin Sanat Galerisi, İstanbul
2014 "Seçki"Türk Amerikan Derneği,Emin Hekimgil Sanat Galerisi,Ankara
2013 " Fragmanlar" Adasanat Etkinlik Salonu, İstanbul
2011 "Rutin" Adasanat Etkinlik Salonu, İstanbul
2009 "Orantılı Güç" Adasanat Etkinlik Salonu, İstanbul
2006 "Cadde/Street" Atatürk Kültür Merkezi, istanbul
2002 Desen Sergisi, Kosova Kültür Bakanlığı Galerisi, Priştine
2001 "Dışardaki" Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul
2020 ''Evin Halleri'' international karma sergi, Dijital platform
2020 ''Aura'' Yunanlı sanatçılarla karma sergi, Selanik
2019 '' Pardon!'' Tüyap Artist Sanat Fuarı, İstanbul
2019 '' Ah!/ AX! '' Adasanat, İstanbul
2018 '' Büyük Resim '' Uluslararası Af Örgütü Türkiye sergisi, Depo
2018 '' Beraber '' sergisi, Ayvalık
2018 '' Art Thessaloniki International Contemporary Art Fair
2018 '' Hikaye anlatıcısı '' Tüyap Artis Sanat Fuarı, İstanbul
2017 '' Tüyap Artist Sanat Fuarı'' İstanbul
2016 '' Tüyap Artist Sanat Fuarı2016'' İstanbul
2016 ''Simbiyoz Midilli Sanat Festivali'' Midilli
2016 '' Buluşma 2'' Caddebostan Kültür Merkezi, İstanbul
2015 ARTist 2015 Tüyap Sanat Fuarı, Adasanat, İstanbul2015 'Milano Expo' Milano, İtalya
2015 'Şehrin kimliği, çağdaş sanat sergisi'' karma sergi, İstanbul
2015 'Deve' Adasanat, İstanbul
2014..ARTist 2014 Tüyap sanat fuarı, Karşı Sanat-2- İstanbul
2013 " Milat " grup sergi
2013 " Değiş-Tokuş'' sergisi
2013 " Bir kentin belleği Haydarpaşa "
2013 " Buradayiz Ahparig!" Depo, Istanbul
2012 " Zaman aşımı Sergisi " Adasanat/ Karşısanat/ Rumeli Han
2012 " Nazım'ın sanatı, sanatçıların Nazım'ı" sergisi CKM İstanbul
2012 " Gümüşlük Sanat Akademisi ve Karşı Sanat Çalışmaları "
2011 " Adalı Art Galeri " 21.Tüyap Sanat Fuarı
2011 " % 100 Barış " Barış isteyenler Sergisi, Adasanat Etkinlik Salonu, İstanbul
2011 "Ateşin Düştüğü Yer"Sergisi,TİHV, Depo, İstanbul
2011 " Van çocuklarına Barış için Sanat Çadırı Sergisi " 21.Tüyap Sanat Fuarı
2011 "Işık Üniversitesi Öğretim Elemanları Sergisi", Işık Üniversitesi, İstanbul
2011 " Değiş Tokuş Sergisi " Adasanat Etkinlik Salonu
2010 " Ustalar ve Çıraklar" sergisi, Galeri Işık Teşvikiye, İstanbul
2010 " 34 İST 2010" Adasanat Etkinlik Salonu, İstanbul
2009 Nazım Hikmet Vakfı, sanat galerisi, Nazım Hikmet Resimleri Sergisi,İstanbul
2009 " GSF Öğretim Elemanları" sergisi, Işık Üniv.Şile kampüsü,İstanbul
2008 "9 Anlatım. 9 Expressıon,Türk Amerikan Derneği, Ankara
2008 Uluslararası Plastık Sanatçılar Derneği "Taze Kağıt İşler" Sergisi İstanbul
2008 Tüyap Sanat Fuarı ,78 liler Vakfı sergisi İstanbul
2007 "IMOGA kolleksiyon sergisi" Beşiktaş Çağdaş, Istanbul
2007 "Beyoğlu Ressamları Resim sergisi" Asmalımescit, İstanbul
2006 "78' liler Vakfı karma sergisi", Eski tütün deposu, Tophane
2006 "15. Istanbul Sanat Fuarı TÜYAP", 78'liler vakfı sergisi,İstanbul
2005 "Figür yorum" Maltepe Sanat Merkezi
2004 3. Bienal Internacional d'Art Grafic yarışması sergisi, İtalya-Ispanya
2004 "IMOGA" İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi, Kolleksiyon sergisi,İstanbul
2004 "ARTIST 2004" 14. İstanbul Sanat Fuarı, Adasanat, İstanbul
2003 Ustalardan Taş Baskı Sergisi, Teksin Sanat Galerisi, İstanbul
2003 1. Uluslararası Exlibris Yarışması Sergileri AED, Ankara İstanbul
2002 Resmen Aşk sergisi, Mayadrom, İstanbul
2001 Ustalardan Taş Baskı Sergisi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
2001 Ustalardan Taş Baskı Sergisi, (Bodrum Halikarnasos Kültür Merkezi)
2000 Galeri Binyıl Karma baskıresim sergisi, İstanbul
1998 Derimod Kültür Merkezi baskı sergisi, İstanbul
1998 C.75.Yılı M.S.Ü. Grafik Bölümü baskıresim sergisi (M.S.Ü.)
1998 BEYTEM resim sergisi ,İstanbul
1998 AKBANK Özgün Baskı Kolleksiyon sergisi , İstanbul
1997 Ekol Sanat Galerisi desen sergisi
1997 D.YO. Resim sergisi
1996 M.S.Ü. G.S.F. Özgün Baskı Atölyesi 20.yıl sergisi VAKKO, Ankara-İzmir-İstanbul
1996 Kosova Baskı Bienali
1996 İ.M.K.B. Yarışmalı resim sergisi
1996 Ekol Sanat Galerisi sergi
1995 Karma Baskı Resim sergisi ,Priştine, Kosova
1995 56. Devlet Resim Yarışması sergisi
1994 Sezer Tansuğ Çağdaşara Saygı sergisi, İstanbul
1994 BP. Türki Genç Türk-Azeri Sanatçılar sergisi, İstanbul
1994 Aksanat Litografi Atölyesi (Lito çalışmaları)
1992 M.S.U Sergisi, HBK. Kassel Almanya
1992 Destek Reasürans MSÜ G.S.F. Grafik Bl. özgün baskı sergisi
1992 53.Kültür Bakanlığı Devlet Sergisi
1991 25. D.Y.O. Resim Yarışması sergisi
1991 Selçuk Yaşar Sanat Galerisi, İzmir sergi, Bodrum
1995 Devlet Özgün Baskı yarışması ödülü
1991 D.Y.O. Resim Yarışması, baskı resim dalında ödül