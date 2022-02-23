Sanat hayatı, akademik kariyeri ve eserleri ile başarıları bir profil çizen Memet Güreli, atölye çakılmaları, sergileri ve sanatsal gösterimlerle adından söz ettiriyor. Başarılı sanatçı hakkında detayları merak edenler ise Memet Güreli kimdir? Memet Güreli hayatı ve biyografisi gibi konuları araştırıyor. Peki, Memet Güreli kimdir?

MEMET GÜRELİ KİMDİR?

1959 - Malatya

1984 - 1989 M.S.Ü. G.S.F. Resim Bölümü'nden mezun oldu.

1990 - 1992 M.S.Ü. G.S.F. Grafik Bölümü'nde Özgün Baskı Atölyesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1990 - İstanbul'da özel atölyesini kurdu.

1996 - Adasanat ismiyle yeniden yapılanan ve tüzel bir kimliğe kavuşan kurumda ,bir yandan kendi sanatsal çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da gençlere yönelik bir sanat eğitim programını da yıllardır yönetmektedir.

1997 - 1999 A.E.K.V. Yetişkinlere yönelik, desen ve boya resim eğitim programını yürüttü

2008 – 2011 yıllarında Işık Üniversitesi G.S.F. Görsel Sanatlar Bölümünde öğretim elamanı olarak görev aldı.

Memet Güreli

KiŞiSEL SERGİLER

2019 '' Kazı'' Adasanat, İstanbul

2015-16 ''Olağan'' Evin Sanat Galerisi, İstanbul

2014 "Seçki"Türk Amerikan Derneği,Emin Hekimgil Sanat Galerisi,Ankara

2013 " Fragmanlar" Adasanat Etkinlik Salonu, İstanbul

2011 "Rutin" Adasanat Etkinlik Salonu, İstanbul

2009 "Orantılı Güç" Adasanat Etkinlik Salonu, İstanbul

2006 "Cadde/Street" Atatürk Kültür Merkezi, istanbul

2002 Desen Sergisi, Kosova Kültür Bakanlığı Galerisi, Priştine

2001 "Dışardaki" Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul

KARMA SERGİLER

2020 ''Evin Halleri'' international karma sergi, Dijital platform

2020 ''Aura'' Yunanlı sanatçılarla karma sergi, Selanik

2019 '' Pardon!'' Tüyap Artist Sanat Fuarı, İstanbul

2019 '' Ah!/ AX! '' Adasanat, İstanbul

2018 '' Büyük Resim '' Uluslararası Af Örgütü Türkiye sergisi, Depo

2018 '' Beraber '' sergisi, Ayvalık

2018 '' Art Thessaloniki International Contemporary Art Fair

2018 '' Hikaye anlatıcısı '' Tüyap Artis Sanat Fuarı, İstanbul

2017 '' Tüyap Artist Sanat Fuarı'' İstanbul

2016 '' Tüyap Artist Sanat Fuarı2016'' İstanbul

2016 ''Simbiyoz Midilli Sanat Festivali'' Midilli

2016 '' Buluşma 2'' Caddebostan Kültür Merkezi, İstanbul

2015 ARTist 2015 Tüyap Sanat Fuarı, Adasanat, İstanbul2015 'Milano Expo' Milano, İtalya

2015 'Şehrin kimliği, çağdaş sanat sergisi'' karma sergi, İstanbul

2015 'Deve' Adasanat, İstanbul

2014..ARTist 2014 Tüyap sanat fuarı, Karşı Sanat-2- İstanbul

2013 " Milat " grup sergi

2013 " Değiş-Tokuş'' sergisi

2013 " Bir kentin belleği Haydarpaşa "

2013 " Buradayiz Ahparig!" Depo, Istanbul

2012 " Zaman aşımı Sergisi " Adasanat/ Karşısanat/ Rumeli Han

2012 " Nazım'ın sanatı, sanatçıların Nazım'ı" sergisi CKM İstanbul

2012 " Gümüşlük Sanat Akademisi ve Karşı Sanat Çalışmaları "

2011 " Adalı Art Galeri " 21.Tüyap Sanat Fuarı

2011 " % 100 Barış " Barış isteyenler Sergisi, Adasanat Etkinlik Salonu, İstanbul

2011 "Ateşin Düştüğü Yer"Sergisi,TİHV, Depo, İstanbul

2011 " Van çocuklarına Barış için Sanat Çadırı Sergisi " 21.Tüyap Sanat Fuarı

2011 "Işık Üniversitesi Öğretim Elemanları Sergisi", Işık Üniversitesi, İstanbul

2011 " Değiş Tokuş Sergisi " Adasanat Etkinlik Salonu

2010 " Ustalar ve Çıraklar" sergisi, Galeri Işık Teşvikiye, İstanbul

2010 " 34 İST 2010" Adasanat Etkinlik Salonu, İstanbul

2009 Nazım Hikmet Vakfı, sanat galerisi, Nazım Hikmet Resimleri Sergisi,İstanbul

2009 " GSF Öğretim Elemanları" sergisi, Işık Üniv.Şile kampüsü,İstanbul

2008 "9 Anlatım. 9 Expressıon,Türk Amerikan Derneği, Ankara

2008 Uluslararası Plastık Sanatçılar Derneği "Taze Kağıt İşler" Sergisi İstanbul

2008 Tüyap Sanat Fuarı ,78 liler Vakfı sergisi İstanbul

2007 "IMOGA kolleksiyon sergisi" Beşiktaş Çağdaş, Istanbul

2007 "Beyoğlu Ressamları Resim sergisi" Asmalımescit, İstanbul

2006 "78' liler Vakfı karma sergisi", Eski tütün deposu, Tophane

2006 "15. Istanbul Sanat Fuarı TÜYAP", 78'liler vakfı sergisi,İstanbul

2005 "Figür yorum" Maltepe Sanat Merkezi

2004 3. Bienal Internacional d'Art Grafic yarışması sergisi, İtalya-Ispanya

2004 "IMOGA" İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi, Kolleksiyon sergisi,İstanbul

2004 "ARTIST 2004" 14. İstanbul Sanat Fuarı, Adasanat, İstanbul

2003 Ustalardan Taş Baskı Sergisi, Teksin Sanat Galerisi, İstanbul

2003 1. Uluslararası Exlibris Yarışması Sergileri AED, Ankara İstanbul

2002 Resmen Aşk sergisi, Mayadrom, İstanbul

2001 Ustalardan Taş Baskı Sergisi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir

2001 Ustalardan Taş Baskı Sergisi, (Bodrum Halikarnasos Kültür Merkezi)

2000 Galeri Binyıl Karma baskıresim sergisi, İstanbul

1998 Derimod Kültür Merkezi baskı sergisi, İstanbul

1998 C.75.Yılı M.S.Ü. Grafik Bölümü baskıresim sergisi (M.S.Ü.)

1998 BEYTEM resim sergisi ,İstanbul

1998 AKBANK Özgün Baskı Kolleksiyon sergisi , İstanbul

1997 Ekol Sanat Galerisi desen sergisi

1997 D.YO. Resim sergisi

1996 M.S.Ü. G.S.F. Özgün Baskı Atölyesi 20.yıl sergisi VAKKO, Ankara-İzmir-İstanbul

1996 Kosova Baskı Bienali

1996 İ.M.K.B. Yarışmalı resim sergisi

1996 Ekol Sanat Galerisi sergi

1995 Karma Baskı Resim sergisi ,Priştine, Kosova

1995 56. Devlet Resim Yarışması sergisi

1994 Sezer Tansuğ Çağdaşara Saygı sergisi, İstanbul

1994 BP. Türki Genç Türk-Azeri Sanatçılar sergisi, İstanbul

1994 Aksanat Litografi Atölyesi (Lito çalışmaları)

1992 M.S.U Sergisi, HBK. Kassel Almanya

1992 Destek Reasürans MSÜ G.S.F. Grafik Bl. özgün baskı sergisi

1992 53.Kültür Bakanlığı Devlet Sergisi

1991 25. D.Y.O. Resim Yarışması sergisi

1991 Selçuk Yaşar Sanat Galerisi, İzmir sergi, Bodrum

ÖDÜLLER

1995 Devlet Özgün Baskı yarışması ödülü

1991 D.Y.O. Resim Yarışması, baskı resim dalında ödül

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