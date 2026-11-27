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İspanyol devi Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, bu kez takımının performansı veya yaptığı açıklamalarla değil, basın toplantısında sergilediği hareketle dikkat çekti. Futbol dünyasının en çok konuşulan teknik direktörlerinden biri olan Portekizli çalıştırıcı, basın toplantısında aile bağlarını ön plana çıkaran bir harekete imza attı.

GAZETECİ KUZENİNİ ALNINDAN ÖPTÜ

Deneyimli teknik direktör, basın toplantısında bulunan gazeteci kuzenini alnından öptü. Saha kenarındaki hırslı tavırları ve çarpıcı açıklamalarıyla tanınan Mourinho'nun bu kez samimi bir görüntüyle ön plana çıkması dikkat çekti.

REAL MADRİD LİGDE ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, İspanya La Liga'da geride kalan 13 haftada 11 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 33 puanla ikinci sırada yer alan Madrid ekibi, 36 puanlı lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde bulunuyor. Real Madrid, ligde çıktığı 13 karşılaşmada rakip fileleri 33 kez havalandırırken kalesinde 11 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5'TE 5 YAPTI

Real Madrid, Jose Mourinho yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise başarılı bir grafik çiziyor. Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda çıktığı beş karşılaşmanın tamamını kazanan İspanyol devi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son karşılaşmasında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı 5-1 mağlup eden Real Madrid, beş maçta 18 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

GÖZLER ALAVES MAÇINA ÇEVRİLDİ

Hem İspanya'da hem de Avrupa'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, La Liga'nın 14. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Alaves'i ağırlayacak. Mourinho'nun öğrencileri, karşılaşmayı kazanarak lider Barcelona ile arasındaki puan farkını azaltmayı hedefliyor.