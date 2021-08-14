Mehmet Tönge'ye hizmet yağmuru

Isparta Belediyesi, yıllardır hizmetten uzak kalan Mehmet Tönge Mahallesine önemli yatırımlar gerçekleştiriyor.

Isparta Belediyesi, yıllardır hizmetten uzak kalan Mehmet Tönge Mahallesine önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Mahallede uzun yıllardır deforme olan yollar asfaltlanıyor, yağmur suyu altyapı hizmetleri gerçekleştiriliyor. Mahalledeki pazaryerinde yenileme çalışmaları gerçekleştirildi, zemini asfaltla kaplandı. Yine mahalleye iki adet semt spor sahası yapımı tamamlanırken, mahalle sakinleri yıllardır bekledikleri hizmetlerin ardı ardına gelmesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e Mahalle Muhtarı Osman Kınay, tarafından 'bugüne kadar yapılan yatırımlardan ve mahallelerine kazandırılan hizmetlerden' dolayı teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.

Mehmet Tönge Mahallesi Muhtarı Osman Kınay, mahallelerinin geçen 5 yıllık süreçte çok fazla bir hizmet almadığını belirtti. Mahallelerinin sorunları hakkında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e bilgi verdiklerini ve çalışmaların başladığını kaydeden Kınay, 2013 yılında yaşadıkları sel baskınından mağduriyet yaşadıklarını anlatırken, Başkan Başdeğirmen'in göreve gelmesiyle yağmur suyu sorununun da ortadan kaldırıldığını belirtti. Kınay, "Başkanımız ve Milletvekilimiz Recep Özel DSİ Genel Müdürlüğüne giderek başkanımızın ilk günlerinde bu ödenek çıkartıldı ve mahallemizde büyük bir hizmet gerçekleştirildi" derken, "Başkanımızın direktifleri ve kontrolünde DSİ'miz bu bölgeye hatları çekti" ifadelerinde bulundu.

Pazaryerlerinin de asfaltının yapıldığını dile getiren Muhtar Osman Kınay, pazaryerinin üstünün kapatılmasıyla ilgili de Başkan Başdeğirmen'in gerekli talimatları verdiğini aktardı. Ünikent bölgesine çok güzel bir park alanı kazandırıldığını da ifade eden Kınay, "Isparta'mızda görülebilecek en güzel parklardan birisi oldu. Okulumuzun bahçesinin düzenlemesiyle birlikte, asfaltını yaptırdı. Şu anda en uzak mahallelerden birisi olmamıza rağmen belediye hizmetlerinden en iyi şekilde hizmet alıyoruz, bu inkar edilemez. Mahallemiz çok daha güzel oluyor. Muhtarlıkta 6. dönemim, 20 sene muhtarlar derneği başkanlığı yaptım, bu süreç içerisinde çok belediye başkanlarıyla çalıştım ancak kimseye plaket hazırlatmadım. 27 senelik muhtarlık dönemimde kimseye plaket vermedim, ancak Şükrü Başkanımız göreve geldiğinden bugüne mahallemize çok ilgili ve alakalı. Allah razı olsun" görüşlerinde bulundu.

Yapılan hizmetlerin karşılığında teşekkür plaketi almanın kendisi için bir onur olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise, "Görevimiz hizmet etmek. Mahallerimizdeki, şehrimizdeki problemleri çözmek ve daha güzel projeler ve hizmetler yapabilmek, vatandaşlarımızın hayat şartlarını daha üst seviyelere çekebilmek amacıyla belediye başkanlığına aday olmuştuk. İnsanlar yaşadığı bölgeden mutlu olmalı. Bunların içerisinde birbirini tamamlayan bir çok kriterler var. güvenlik, temizlik çok önemli. Gece yattığı zaman huzurlu olması lazım. Mahallesinde problem olmaması lazım. Evinin önünün asfalt, suyunun akıyor olması lazım. Bunların dışında da bizim ekstra yapmamız gereken çalışmalar var. mesela Adliyenin önünden üniversiteye doğru yol açtık ve bu bölgeye bir battı çıktı yapalım dedik. Bu hafta bunun ihalesi var. Bu battı çıktıyı yapmamızın sebebi, Mehmet Tönge Mahallemizde yaşayan ve bu bölgeyi kullanacak vatandaşlarımızın rahatlığını artırabilmek için. Üniversiteden çıkan bir vatandaşımız Mehmet Tönge Mahallesine giden yolu bölmeden direkt ışık beklemeden şehre gelebilsin" şeklinde konuştu.

Mehmet Tönge Mahallesi pazaryerinin üstünün de kapatılması gerektiğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, "Bu şekilde de devam edebilir. Mühim olan üstünün kapatılarak burada yaşayan vatandaşlarımızın rahatını artırmaktır. 2022 yılı programımız içerisinde buranın üzerini kapatıp hem pazarcılarımızın rahat ticaret yapabilmelerini hem de vatandaşlarımızın düğün, nişan gibi etkinliklerini daha güzel yapabilmeleridir. 44 mahallemizin tamamına yapılacak olan yatırımları en iyi şekilde yapıp hizmete sunabilmektir. Devletimizin bize vermiş olduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek, altyapıları sizlere sunuyoruz. Amacımız şehrimizi daha iyi bir hale getirmek daha güzel hizmet ederek vatandaşlarımızın memnuniyetini kazanabilmektir" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen mahalle sakinleri ile de bir süre sohbet ederek, onların istek ve önerilerini dinlerken vatandaşlarda duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler. Mahalle sakinleri, "Başkanım takdire şayan hizmetler yapıyorsunuz. Bu hizmetlerin de devam edeceğine gönülden inanıyoruz. Sizler halk ile iç içesiniz. " ifadelerinde bulundu.

Sohbet esnasında Sütçüler İlçesi Çandır Köyü Yazılı Kanyon bölgesindeki orman yangınında soğutma çalışmalarına gönüllü olarak katılan Yaşar Özyiğit isimli vatandaş da, "Bölgede bulunduğum süreç içerisinde başımı sağ tarafa çeviriyorum belediye hizmeti, sol tarafıma çeviriyorum belediye hizmeti vardı. İaşe noktasından, arasözü, itfaiyesi, ambulansı, veterineri hepsi oradaydı. Devletimin bütün hizmetini gözlemledim. DSİ'miz, karayolları, il özel idaresi, güvenlik kuvvetleri, sayamayacağım kadar kurum oradaydı. Uçaklarımız, helikopterlerimiz hepsi oradaydı. 'Uçak helikopter' gelmedi diyorlar, hepsinin bizzat şahidiyim. Bir şeyi yaşayarak görmek lazım, uydurarak değil" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, sağduyulu olunması gerektiğini belirterek, "Sağduyulu, memleket sevdalısı olabilmek çok önemli. Yapılanı göreceksiniz. Yapılanı görmenize rağmen, yapılmıyor demek kadar da hainlik olmaz. Sizler gönüllü olarak bölgeye gidiyor, söndürme, soğutma işleminde bende katkıda bulunmak istiyorum diyorsunuz. Orada yanan bir ağacın dalını kurtarmak sizin için mutluluk olacak. Sizin yaptığınız çalışmaların içerisinde orada hiç kimse bir şey yapmadı hani nerede uçak, helikopter, nerede devlet demek çok ayıp. Devletimiz tüm imkanlarıyla, Isparta Belediyesi olarak bizler veteriner hekimlerimiz, sağlık ekibimiz, itfaiye, arasöz, iş makinelerimiz, personellerimizle oradaydık" görüşlerinde bulundu.

Kaynak: Habermetre