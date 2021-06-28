Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, annesi Nergis Kumbasar ile birlikte tatiline son hızla devam ederken leopar desenli bikinisiyle de poz vermeyi ihmal etmedi. Erbil'in paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Usta oyuncu Nergis Kumbasar, yaz tatili için kızı Yasmin ile birlikte yurtdışı planı yaptı. Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil, tatil için birlikte geçtiğimiz günlerde Dubai'ye uçtu. Dubai'de tatilin keyfini çıkaran Kumbasar ve Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
FOTOĞRAF PAYLAŞMAYI İHMAL ETMİYOR
Yasmin Erbil, güneşlendiği anlara dair bikinili bir fotoğrafını paylaştı. Erbil, leopar desenli bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti.
İşte Yasmin Erbil'in leopar desenli bikinili pozu;