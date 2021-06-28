Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, annesi Nergis Kumbasar ile birlikte tatiline son hızla devam ederken leopar desenli bikinisiyle de poz vermeyi ihmal etmedi. Erbil'in paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.