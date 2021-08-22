Megan Fox'tan ağzıları açık bırakacak cinsellik çıkışı: Hemcinslerime aşık olabilirim

10 yıllık eşinden genç sevgilisi Machine Gun Kelly için boşanan yıldız oyuncu Megan Fox, konuk olduğu radyo programında biseksüel olduğunu söyledi.

Eşinden boşandıktan sonra kendisine yeni bir sayfa açan güzel oyuncu Megan Fox, 4 yaş küçük şarkıcı Machine Gun Kelly ile aşk yaşıyor. 35 yaşındaki yıldız oyuncu cinsel yönelimi ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

"DAYATMALARA KARŞI ÇIKIYORUM"

Transformers serisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Megan Fox, ABD'de bir radyo programına katıldı. Fox, "Toplumun size karşı dayatmaları her dönem etkili olmuştur. Ancak ben bu dayatmalara karşı çıkıyorum. İlerleyen dönemde hemcinsime de aşık olabilirim" diyerek şaşırttı. Biseksüel olduğunu söyleyen Fox, "Benim yaşantım kimseyi ilgilendirmez! Önemli olan kiminle mutlu ve huzurlu olduğunuzdur" ifadelerini kullandı.

"ARZULARIMI TATMİN EDEBİLMEK İÇİN KULLANDIM"

Geçtiğimiz haftalarda ABD'de bir TV programına katılan Fox, 20'li yaşlarında cinsel ilişki oyuncaklarını kullandığını itiraf etmişti. Fox, "Genç olduğum yıllarda arzularımı tatmin edebilmek için bu oyuncakları kullanıyordum. Özellikle stresli olduğum zamanlarda bu oyuncaklar benim sığındığım limanımdı" ifadelerini kullanmıştı.