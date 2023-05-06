Medical Park Haberleri - Medical Park Haber - Haberler

Medical Park Haberleri
Medical Park haber, Medical Park son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Yoğun bakımdaki hastanın işkence gördüğü hastane, 7 gün sonra yeniden açıldı
Hemşirelerin felçli hastaya şiddet uyguladığı Tokat Medical Park Hastanesi'nin faaliyetlerine son verildi
Hastanedeki skandalla ilgili yeni gelişme! Bakan Koca'nın talimatı sonrası müfettişler olay yerinde
Felçli hastaya neler yapmışlar neler! Hastanedeki skandal görüntülere Bakan Koca da tepkisiz kalmadı, bakanlık harekete geçti
Antalya haberi! Çapraz nakil Kırgızistanlı 2 aileyi Antalya'da birbirine bağladı
Dr. Aydın: Çocuklarda yüksek ateşin sebebi kanda görülen enfeksiyon olabilir
KEMİK İLİĞİ NAKLİYLE HAYATA TUTUNANLAR 11 YIL SONRA KURTARICILARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Medical Park Gaziantep Çocuk Korosu 23 Nisan'da ilk defa seyirciyle buluştu
Son dakika ekonomi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Karçin, Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde
Uzmanından uyarı: "Çocuğunuzun yüksek sesle TV izlemesi işitme kaybı belirtisi olabilir"
Uydudan çökme tespit edilen deniz dolgusundaki yapılar için 'izleme sistemi' önerisi (2)- Yeniden