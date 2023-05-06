Medical Park Haberleri - Medical Park Haber - Haberler

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Medical Park Haberleri

Medical Park haber, Medical Park son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Depreme kuvözde yakalanan Belinay bebek, 3 ay sonra ailesine kavuştu

Depreme kuvözde yakalanan Belinay bebek, 3 ay sonra ailesine kavuştu

Medical Park - 06.05.2023
Yaşlı adam, şah damarına yapılan anjiyografiyle sağlığına kavuştu

Yaşlı adam, şah damarına yapılan anjiyografiyle sağlığına kavuştu

Medical Park - 19.04.2023
Şiddetli ağrı şikayetiyle gittiği hastaneden tekerlekli sandalyede çıktı

Şiddetli ağrı şikayetiyle gittiği hastaneden tekerlekli sandalyede çıktı

Medical Park - 26.12.2022
Yoğun bakımdaki hastanın işkence gördüğü hastane, 7 gün sonra yeniden açıldı

Yoğun bakımdaki hastanın işkence gördüğü hastane, 7 gün sonra yeniden açıldı

Medical Park - 28.11.2022
Hemşirelerin felçli hastaya şiddet uyguladığı Tokat Medical Park Hastanesi'nin faaliyetlerine son verildi

Hemşirelerin felçli hastaya şiddet uyguladığı Tokat Medical Park Hastanesi'nin faaliyetlerine son verildi

Medical Park - 20.11.2022
Hastanedeki skandalla ilgili yeni gelişme! Bakan Koca'nın talimatı sonrası müfettişler olay yerinde

Hastanedeki skandalla ilgili yeni gelişme! Bakan Koca'nın talimatı sonrası müfettişler olay yerinde

Medical Park - 20.11.2022
Felçli hastaya neler yapmışlar neler! Hastanedeki skandal görüntülere Bakan Koca da tepkisiz kalmadı, bakanlık harekete geçti

Felçli hastaya neler yapmışlar neler! Hastanedeki skandal görüntülere Bakan Koca da tepkisiz kalmadı, bakanlık harekete geçti

Medical Park - 19.11.2022
Ukraynalı Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu

Ukraynalı Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu

Medical Park - 08.10.2022
Antalya haber... Muratpaşa'nın sultanlarına sağlık sponsoru

Antalya haber... Muratpaşa'nın sultanlarına sağlık sponsoru

Medical Park - 23.09.2022
Antalya haberi! Çapraz nakil Kırgızistanlı 2 aileyi Antalya'da birbirine bağladı

Antalya haberi! Çapraz nakil Kırgızistanlı 2 aileyi Antalya'da birbirine bağladı

Medical Park - 16.09.2022
Son dakika haber... Elazığ'da yeni hastane faaliyete başladı

Son dakika haber... Elazığ'da yeni hastane faaliyete başladı

Medical Park - 09.09.2022
KIZI VE EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNDE YENİDEN DOĞDU

KIZI VE EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNDE YENİDEN DOĞDU

Medical Park - 02.09.2022
İstinye Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?

İstinye Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?

Medical Park - 08.08.2022
İstinye Üniversitesi Taban Puanları 2022

İstinye Üniversitesi Taban Puanları 2022

Medical Park - 08.08.2022
'İNSANLAR ORGAN BULUNDUĞUNA İNANAMIYOR'

'İNSANLAR ORGAN BULUNDUĞUNA İNANAMIYOR'

Medical Park - 06.08.2022
27 yıllık hizmet, Medical Point adıyla yola devam ediyor

27 yıllık hizmet, Medical Point adıyla yola devam ediyor

Medical Park - 03.08.2022
Hastadan, sağlık çalışanlarına 'Beyaz kod' sitemi

Hastadan, sağlık çalışanlarına 'Beyaz kod' sitemi

Medical Park - 26.07.2022
Dr. Aydın: Çocuklarda yüksek ateşin sebebi kanda görülen enfeksiyon olabilir

Dr. Aydın: Çocuklarda yüksek ateşin sebebi kanda görülen enfeksiyon olabilir

Medical Park - 21.07.2022
Elazığ'da kanser hastaları için moral konseri düzenlendi

Elazığ'da kanser hastaları için moral konseri düzenlendi

Medical Park - 30.06.2022
Samsunsporlu futbolcular ve teknik direktör sağlık kontrolünden geçti

Samsunsporlu futbolcular ve teknik direktör sağlık kontrolünden geçti

Medical Park - 24.06.2022
Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Medical Park - 22.06.2022
'Anne adayları 3'üncü ve 5'inci aylardaki muayenelerini ihmal etmemeli'

'Anne adayları 3'üncü ve 5'inci aylardaki muayenelerini ihmal etmemeli'

Medical Park - 07.06.2022
Baypas ameliyatının ardından 3 günde taburcu oldu

Baypas ameliyatının ardından 3 günde taburcu oldu

Medical Park - 06.06.2022
KENDİSİNİ BÖBREĞİYLE HAYATA BAĞLAYAN JAPON EŞİNİN ELLERİNİ ÖPTÜ

KENDİSİNİ BÖBREĞİYLE HAYATA BAĞLAYAN JAPON EŞİNİN ELLERİNİ ÖPTÜ

Medical Park - 28.05.2022
KEMİK İLİĞİ NAKLİYLE HAYATA TUTUNANLAR 11 YIL SONRA KURTARICILARIYLA BİR ARAYA GELDİ

KEMİK İLİĞİ NAKLİYLE HAYATA TUTUNANLAR 11 YIL SONRA KURTARICILARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Medical Park - 28.05.2022
Medical Park Hastanesi'nde yoğun bakımın önemi anlatıldı

Medical Park Hastanesi'nde yoğun bakımın önemi anlatıldı

Medical Park - 27.05.2022
Medical Park Gaziantep Çocuk Korosu 23 Nisan'da ilk defa seyirciyle buluştu

Medical Park Gaziantep Çocuk Korosu 23 Nisan'da ilk defa seyirciyle buluştu

Medical Park - 25.04.2022
Çok sevdiği Medical Park Hastanesinde bir günlüğüne başhekim oldu

Çok sevdiği Medical Park Hastanesinde bir günlüğüne başhekim oldu

Medical Park - 24.04.2022
Son dakika haberleri | Hastanede 23 Nisan coşkusu

Son dakika haberleri | Hastanede 23 Nisan coşkusu

Medical Park - 23.04.2022
İEÜ Medical Park'ta panayır havasında 23 Nisan şenliği

İEÜ Medical Park'ta panayır havasında 23 Nisan şenliği

Medical Park - 23.04.2022
Çok sevdiği Medical Park Hastanesinde bir günlüğüne başhekim oldu

Çok sevdiği Medical Park Hastanesinde bir günlüğüne başhekim oldu

Medical Park - 23.04.2022
İzmir protokolü Sevgi Evleri'ndeki çocuklarla iftarda buluştu

İzmir protokolü Sevgi Evleri'ndeki çocuklarla iftarda buluştu

Medical Park - 22.04.2022
Doğuştan işitme kaybı olan minik Salih'in duyduğu ilk ses 'ezan sesi' oldu

Doğuştan işitme kaybı olan minik Salih'in duyduğu ilk ses 'ezan sesi' oldu

Medical Park - 22.04.2022
Son dakika ekonomi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Karçin, Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde

Son dakika ekonomi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Karçin, Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde

Medical Park - 11.04.2022
Uzmanı uyardı: Ramazan'da böbrek sağlığına dikkat edilmeli

Uzmanı uyardı: Ramazan'da böbrek sağlığına dikkat edilmeli

Medical Park - 04.04.2022
Gaziantep'te 'Gamma Knife Işın Cerrahisi' anlatıldı

Gaziantep'te "Gamma Knife Işın Cerrahisi" anlatıldı

Medical Park - 01.04.2022
OĞLU ANTALYA'DA LÖSEMİ TEDAVİSİNDE, KIZI SAVAŞIN ORTASINDA

OĞLU ANTALYA'DA LÖSEMİ TEDAVİSİNDE, KIZI SAVAŞIN ORTASINDA

Medical Park - 01.04.2022
Romatizmal hastalıklar Gaziantep'te masaya yatırıldı

Romatizmal hastalıklar Gaziantep'te masaya yatırıldı

Medical Park - 24.03.2022
OĞLUNUN LÖSEMİ TEDAVİSİ İÇİN UKRAYNA'DAN GELEN ANNE: İKİ SAVAŞIN İÇİNDEYİZ

OĞLUNUN LÖSEMİ TEDAVİSİ İÇİN UKRAYNA'DAN GELEN ANNE: İKİ SAVAŞIN İÇİNDEYİZ

Medical Park - 17.03.2022
Uzmanı uyardı: Kronik böbrek hastalığı sessiz ilerliyor

Uzmanı uyardı: Kronik böbrek hastalığı sessiz ilerliyor

Medical Park - 09.03.2022
Uzmanından uyarı: 'Çocuğunuzun yüksek sesle TV izlemesi işitme kaybı belirtisi olabilir'

Uzmanından uyarı: "Çocuğunuzun yüksek sesle TV izlemesi işitme kaybı belirtisi olabilir"

Medical Park - 03.03.2022
Gece vardiyası obezite ve diyabet riskini artırabilir

Gece vardiyası obezite ve diyabet riskini artırabilir

Medical Park - 03.03.2022
Az su içmek ve uykusuzluk göz altı morluğuna yol açabilir

Az su içmek ve uykusuzluk göz altı morluğuna yol açabilir

Medical Park - 17.02.2022
Uydudan çökme tespit edilen deniz dolgusundaki yapılar için 'izleme sistemi' önerisi (2)- Yeniden

Uydudan çökme tespit edilen deniz dolgusundaki yapılar için 'izleme sistemi' önerisi (2)- Yeniden

Medical Park - 16.02.2022
Ciltteki döküntünün nedeni ilaç alerjisi olabilir

Ciltteki döküntünün nedeni ilaç alerjisi olabilir

Medical Park - 08.02.2022
280 KİLOLUK KAZAK DOKTOR, KENDİNİ TÜRK DOKTORLARA EMANET ETTİ

280 KİLOLUK KAZAK DOKTOR, KENDİNİ TÜRK DOKTORLARA EMANET ETTİ

Medical Park - 05.02.2022
'Kovid ya da İnfluenza tanısı kesinleşmeden çocuğunuzu okula göndermeyin'

"Kovid ya da İnfluenza tanısı kesinleşmeden çocuğunuzu okula göndermeyin"

Medical Park - 04.02.2022
Koronada umut veren açıklamalar

Koronada umut veren açıklamalar

Medical Park - 31.01.2022
Paketlenmiş sandviçler besin zehirlenmesine yol açabilir

Paketlenmiş sandviçler besin zehirlenmesine yol açabilir

Medical Park - 25.01.2022
Son dakika haberi: Elazığ'da Kızılay tarafından hastane çalışanlarına ilk yardım eğitimi verildi

Son dakika haberi: Elazığ'da Kızılay tarafından hastane çalışanlarına ilk yardım eğitimi verildi

Medical Park - 21.01.2022
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