Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim

Trump ile Putin arasında telefon görüşmesi: Hayatlarını bağışla
Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi

Erbakan, AK Parti'nin kalesinde büyük kriz yaşıyor
Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer

Cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti

Samsun'da Hekimlere Samsunspor Forması Hediye Edildi

Samsun'da Hekimlere Samsunspor Forması Hediye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'daki VM Medical Park Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'na özel olarak tüm hekimlere Samsunspor'un forması hediye edildi. Etkinlikte hekimler, takımın destekçisi olduklarını belirterek coşku içinde fotoğraf çekildi.

Samsun'da bir hastanede görev yapan tüm hekimlere, şehrin en büyük spor markası olan Samsunspor'un forması hediye edildi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde yapılan etkinlik kapsamında hastane bahçesinde ilk olarak toplu bir fotoğraf çekimi gerçekleştirilirken hekimler, Samsunspor formalarıyla objektiflere poz verdi. Etkinliğe katılan hekimlerin coşkusu ve dayanışma ruhu, 14 Mart Tıp Bayramı'na özel olarak duygusal ve güçlü bir atmosfer oluşturdu.

"Tüm hekimlerimize özverili çalışmaları için teşekkür ederim"

VM Medical Park Samsun Hastanesi Bölge Koordinatörü Dr. Hakan Özcan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Samsunspor'umuz bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma şansına çok yakın. Bu gurur verici süreçte, biz de Medical Park ailesi olarak şehrimizin takımına hekimlerimizle birlikte destek olmak istedik. 14 Mart Tıp Bayramı gibi özel ve anlamlı bir günde, hem meslektaşlarımızın bayramını kutluyor hem de Samsunspor'a olan bağlılığımızı ve inancımızı hep birlikte ortaya koyuyoruz. Tüm hekimlerimize özverili çalışmaları için teşekkür ederim" dedi.

Etkinlikte ayrıca öğrencilerin 14 Mart Tıp Bayramına özel resim çalışmalar beğeni topladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Maçın bile önüne geçti! İşte 117. dakikadaki penaltı pozisyonu
img

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
img

Filistinlileri sürgün etmeyi planladıkları 3 ülkeyle temasa geçtiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eslem'in başıboş köpekler tarafından öldürülmesine ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma

12 yaşındaki Eslem'in ölümü sonrası DEM Partili belediyeye soruşturma
Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek

Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.