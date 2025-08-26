KAP açıklaması geldi! İstanbul'un dev hastanesi resmen satıldı

Sağlık sektöründeki devralmalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un önde gelen özel sağlık kurumlarından Özel Medistanbul Hastanesi, Medical Park ve Liv Hospital markalarının sahibi MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care) bünyesine katıldı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan hastanenin resmen devralındığını duyurdu.

HASTANENİN ADI DEĞİŞTİ, KAPASİTESİ ARTACAK

Mevcut durumda 62 yatak kapasitesine sahip olan hastanenin, yeni ruhsat düzenlemesiyle birlikte 150 yataklı bir sağlık merkezine dönüştürüleceği belirtildi. Ayrıca hastanenin adı da "Özel Medicalpark Tem Hastanesi" olarak değiştirildi.

MLP Care yönetim kurulu tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "İstanbul ilinde faaliyet gösteren Özel Medistanbul Hastanesi'nin ruhsatı şirketimiz bünyesine alınmıştır. Hastanenin ismi Özel Medicalpark Tem Hastanesi olarak değiştirilmiştir. Ruhsat devir işlemleri 25 Ağustos 2025 itibarıyla tamamlanmış olup, hastane 35 bin metrekare kapalı alan ve 62 yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir. Yatak kapasitesinin yeni ruhsatla birleştirilerek 150'ye çıkarılması planlanmaktadır."