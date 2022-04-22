Doğuştan işitme kaybı olan minik Salih'in duyduğu ilk ses 'ezan sesi' oldu

Kosova'da dünyaya gelen ve doğuştan işitme kaybı yaşayan 3.5 yaşındaki Salih Alıçkaj, iç kulağına yerleştirilen biyonik kulak sayesinde ilk kez 'ses' ile tanıştı. Koklear implant ameliyatı geçiren minik Salih'in ilk duyduğu ses babasının okuduğu ezan oldu.

Kosova'da yaşayan İbrahim ve Hüsniye Alıçkaj çifti, doğuştan işitme kaybı olan 3 çocuğundan, 3.5 yaşındaki çocukları Salih Alıçkaj'ın tedavisi için Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından küçük çocuğa, her iki kulağında da iç kulak sinirlerindeki hasar nedeniyle ileri derecede işitme kaybı tanısı konuldu. Odyoloji bölümünde yapılan testler ve muayenesi sonucunda hastaya koklear implant cerrahisi yapılmasına karar verildi. 18 Mart 2022 tarihinde koklear implant ameliyatı geçiren minik Salih'in ses ile ilk tanışması bir ay sonra gerçekleşti.

İLK DUYDUĞU SES BABASININ OKUDUĞU EZAN OLDU

Bugünün gelmesini uzun süredir beklediklerini ifade eden baba İbrahim Alıçkaj, "Değerli doktorlarımız sayesinde ameliyatımız çok iyi geçti, oğlumuzun ses ile tanışacağı bugün için çok heyecanlıydık ve şükürler olsun ki, tedavinin olumlu sonuçlarını hep birlikte gördük. Çocuğumun ilk işittiği sesin ezan sesi olmasını istedim ve kulağına ezan okudum. Şimdi önümüzde uzun bir rehabilitasyon süreci var, bu sürecin de çok iyi geçeceğine eminiz. Çocuğumuz zamanı gelince yaşıtları gibi okula gitmeye başlayacak, arkadaşlarıyla uyum sağlayacak ve bu mutluluk paha biçilemez" açıklamasında bulundu.

"TEK DİLEĞİM 3 ÇOCUĞUMUN DA DUYDUĞU, KONUŞTUĞU GÜNLERİ GÖRMEK"

Çocuğunun ilk kez işitmesine şahit olan anne Hüsniye Alıçkaj, "Salih ile ilgili bizi en çok üzen konu; anlatmak istediklerini ifade edememesi, heyecanını paylaşamaması, yaşıtlarıyla istediği gibi oynayamamasıydı. Bugün, umutlarımızın yeşermesi için çok önemli bir adım atıldı. Üç çocuğumuz var ve üçü de ileri derecede işitme kaybına sahip şekilde dünyaya geldiler. 5 yaşındaki kızıma iki yıl önce biyonik kulak tedavisi uygulandı ve kızım artık seslerimizi işitebiliyor. Salih'in de ameliyatı başarıyla gerçekleşti, diğer çocuğumuz ise 2 ay sonra ameliyat olacak. Tek dileğim, 3 çocuğumun da duyduğu ve konuştuğu günleri görmek" dedi.

"KOKLEAR İMPLANT TEDAVİSİ İÇİN İLK 4 YAŞ ÇOK ÖNEMLİ"

Ekibiyle birlikte gerçekleştirdikleri operasyon hakkında açıklama yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Adin Selçuk, "Biyonik kulak olarak da adlandırılan koklear implant, işitme cihazlarının kullanılması sonucunda fayda görmeyen veya bazı hastalıklar sonrası işitmesini kaybetmiş ileri ya da çok ileri derecede işitme kaybı yaşayan bireyler için uygun olan elektronik bir medikal cihazdır. Koklear implant için en uygun adayların ilk sırasında ise işitme kaybı ile doğan çocuklar gelmektedir" diye konuştu.

Tedavide ilk 4 yaşın çok önemli olduğunun da altını çizen Prof. Dr. Selçuk, "Çocuklarda bu tedavi yöntemi uygulanırken ilk 4 yıl bizim için çok değerlidir. İşitme kaybı ile dünyaya gelen bebeklerde özellikle 6. ayda koklear implant tedavisini uygulamak, çocukların sürece daha hızlı adapte olabilmeleri açısından önemli katkılar sağlar. Beyin plastisitesi olarak adlandırılan işitme-algılama duyuları gelişmeye başladığı için ailelerin hiç vakit kaybeden uygun tedavi yöntemine başlamaları gerekmektedir" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık