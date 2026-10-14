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Usta şarkıcı Alpay Nazikioğlu, Antalya'daki hastanede 91 yaşında yaşamını yitirdi

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Eylülde Gel ve Fabrika Kızı gibi şarkılarıyla tanınan 91 yaşındaki şarkıcı Alpay Nazikioğlu, Antalya'daki Medical Park Antalya Hastanesinde yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatı sanat camiasında üzüntü yarattı; Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başsağlığı diledi.

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 91 yaşındaki şarkıcı Alpay Nazikioğlu yaşamını yitirdi.

"Eylülde Gel", "Fabrika Kızı", "Gitme" ve "Ayrılık Rüzgarı" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Alpay, bir süredir tedavi gördüğü Medical Park Antalya Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yılın büyük bölümü Bodrum'da yaşamını sürdüren sanatçının vefatı, sanat camiasında derin üzüntü yarattı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, AA muhabirine, usta sanatçı Alpay'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, sanat camiasına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Gündoğan Mahallesi'nde eşiyle yaşamını sürdüren sanatçı Alpay, "Türkiye'nin Çınarları" projesi kapsamında 2 yıl önce evinin kapılarını AA ekibine açmıştı.

Alpay'ın cenazesinin, yaşamını sürdürdüğü Gündoğan Mahallesi'nde defnedilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
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