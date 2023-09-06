Muratpaşa Belediyesi Sigortashop Spor Kulübü ile Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Arasında Sağlık Sponsorluğu Anlaşması İmzalandı

Muratpaşa Belediyesi Sigortashop Spor Kulübü ile Medical Park Antalya Hastane Kompleksi arasında sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Muratpaşa Belediyesi Sigortashop Spor Kulübü Voleybol Takımı ile Medical Park Antalya Hastane Kompleksi arasında sağlık sponsorluğu anlaşması için Muratpaşa ilçesi Erdal İnönü Parkı'nda imza töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl voleybol takımının Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğini, bundan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ve ligin dişli ekipleri arasında yer almak istediklerini söyledi. Böyle bir süreçte sponsorluk anlaşması yaptıkları Medical Park grubuna teşekkür ettiklerini belirten Uysal, "Sürekli sporu destekleyen davranışları bizleri her zaman cesaretlendirmiştir. Şuana kadar onları hep yanımızda hissettik. Sürekli destekçimiz oldular. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek bir takım kazandırıldığı için Başkan Uysal'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Bölge Koordinatörü Sebahattin Tanas, "Geçen yıl da takımın sponsoruyduk. Sultanlar Ligi'nin de ayrı bir havası olacak bizim için. Medical Park olarak her zaman spora desteğimiz olacak. Voleybol, sponsorluklarımız arasında bizim de çok gurur duyduğumuz bir spor dalı. Umuyorum ki Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop da ligde çok güzel başarılar yaşatacak" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop Başkanı Aydın Kaya da Medical Park Hastanesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Kulübümüzün ilk kurulduğu günden beri destek veren başkanımıza ve Medical Park'a buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Antalya'da geleceğe dönük, iddialı güzel bir iş ortaklığına başladık. Bu camiaya girdiğimizden beri de Medical Park'ın bize desteği oldu. Bu desteği devam ettirdikleri için de Medical Park yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından imzalar atıldı ve voleybol takımıyla toplu fotoğraf çekimi yapıldı. - ANTALYA