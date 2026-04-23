Trabzon'da minik yüreklerin sesi: Medical Park Karadeniz Hastanesi'nden unutulmaz 23 Nisan kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Trabzon Zorlu Grand Otel'de düzenlenen ve kalplere dokunan çok özel bir etkinliğe sahne oldu. Medical Park Karadeniz Hastanesi Tüp Bebek Merkezi tarafından organize edilen kutlamada, çocuk korosu izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Umut dolu notalar

Medical Park Karadeniz Hastanesi'nin tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen çocukların oluşturduğu koro, sahnede sergiledikleri performansla hem ailelerine hem de davetlilere büyük gurur yaşattı.

"Bilimin ve Sevginin Eseri"

Etkinliğin açılış konuşmasında, Op. Dr. Hasan Tahsin Sanisoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Yılmaz tarafından çocukların her birinin büyük bir mücadelenin meyvesi olduğu vurgulanarak, "Bugün burada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu, çok özel bir anlamla birlikte yaşıyoruz. Çünkü karşımızda, her biri ayrı bir umut, ayrı bir mücadele ve büyük bir sevginin eseri olan çocuk korosu var. Bu güzel çocuklar, tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelmiş; sabrın, inancın ve bilimin bir araya gelerek yazdığı en anlamlı hikayelerin kahramanlarıdır. Her biri, ailelerinin kalplerinde büyüttüğü bir hayalin gerçeğe dönüşmüş halidir. Onların varlığı, sevginin ne kadar güçlü, umudun ne kadar vazgeçilmez olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. 23 Nisan, çocuklara armağan edilmiş tek bayramdır. Bu bayram, sizlerin ne kadar değerli olduğunu, yarınların sizlerle şekilleneceğini anlatır. Sizler büyüdükçe; bilimin ışığında ilerleyecek, sevgiyle büyüyecek ve dünyayı daha güzel bir yer haline getireceksiniz" denildi.

Ailelerin sabrı ve bilimin başarısı

Medical Park Karadeniz Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nin başarısını ve ailelerin kararlılığını simgeleyen gecede, ebeveynlerin gösterdiği fedakarlıklar takdir topladı. Op. Dr. Hasan Tahsin Sanisoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Yılmaz, ailelerin bu süreçteki inancının herkese ilham verdiğini belirterek, 23 Nisan'ın yarınları şekillendirecek olan çocuklara verilmiş en büyük değer olduğunu hatırlattı.

Medical Park Karadeniz Hastanesi Genel Müdürü Tuğba Altın ise yaptığı konuşmada, "23 Nisan, umudun ve geleceğin simgesidir. Karadeniz Medical Park olarak, tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen çocuklarımız ve aileleriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Uzun yıllardır aynı hekim kadrosuyla sürdürdüğümüz güçlü yapımızı, son teknoloji laboratuvar altyapımızla destekleyerek yüksek başarı oranlarına ulaşıyoruz. Her bir çocuğumuz, bilimin ve emeğin en değerli sonucudur. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının saygıyla anıldığı tören, çocukların neşe içinde söylediği şarkılarla sona erdi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve kutlamalarla son buldu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı