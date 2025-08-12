Sedanur Bağdigen kimdir? Sedanur Bağdigen kaç yaşında, nereli?

Sedanur Bağdigen kimdir? Sedanur Bağdigen kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Sedanur Bağdigen, İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi'nde görev yapan ve acil tıp alanındaki çalışmalarıyla tanınan başarılı bir hekimdi. Sedanur Bağdigen kimdir?

Sedanur Bağdigen kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. 2019 yılında Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı kafilesinde takım doktoru olarak da görev alan Dr. Bağdigen, mesleki başarılarıyla adından söz ettirmişti. İşte Sedanur Bağdigen'in hayatı, kariyeri ve ölümüne dair bilinen tüm detaylar…

SEDANUR BAĞDİGEN KİMDİR?

İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi'nde görev yapan ve acil tıp alanındaki çalışmalarıyla tanınan Dr. Bağdigen, 2019'da Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı kafilesinde takım doktoru olarak da görev almıştı.

KOLUNDA SERUM TAKILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre; Bakırköy Florya'da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen'den (35) meslektaşları haber alamadı. Durumdan şüphelenen meslektaşları Bağdigen'in yaşadığı rezidansa gitti. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Çilingir yardımıyla polisle daireye giren meslektaşları, Bağdigen'i kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sedanur Bağdigen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

MİLLİ TAKIM DOKTORLUĞU DA YAPTI

Diğer yandan hayatını kaybeden Sedanur Bağdigen'in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı öğrenildi. Bağdigen'in ölüm haberini alan meslektaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Doktorun kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.

