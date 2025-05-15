VM Medical Park Samsun Hastanesi'nden Farkındalık İçin Empati Maçı

VM Medical Park Samsun Hastanesi'nden Farkındalık İçin Empati Maçı
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VM Medical Park Samsun Hastanesi doktorları, Engelliler Haftası dolayısıyla Medical Park Samsun Engelligücü oyuncularıyla empati futbol maçı yaptı. Maç 5-5 berabere sona erdi ve toplumsal farkındalığa dikkat çekildi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi doktorları, Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla Medical Park Samsun Engelligücü oyuncularıyla empati futbol maçı yaptı.

Doğu Park Haluk Ulusoy Suni Çim Saha'da oynanan karşılaşmada, hastanenin doktorlarından oluşan takım ile Engelligücü Ampute Futbol Takımı karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan maç 5-5 eşitlikle sona erdi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi hekimlerinden Başhekim Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can Er, Opr. Dr. Ali Rıza Gökduman, Uzm. Dr. Erdal Hancıoğlu, Uzm. Dr. Mustafa Yaşan ve Samsunspor Futbol Kulübü doktoru Opr. Dr. Fatih Vatansever karşılaşmada yer aldı.

"Toplumda farkındalık oluşturucu bir misyonumuz var"

VM Medical Park Samsun Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, empati maçının önemine dikkat çekerek, "Engelli bireylerin sosyal hayatta daha görünür olması, ancak toplumun tüm kesimlerinin bu konuda duyarlılık göstermesiyle mümkündür. Biz sağlık çalışanları olarak yalnızca tedavi edici değil, toplumda farkındalık oluşturucu bir misyon da üstleniyoruz" dedi.

"15 yıldır aynı takımdayız"

Medical Park Samsun Engelligücü Kulüp Başkanı İlhan Elmalı ise, "Engelliler Haftası kapsamında her yıl ana sponsorumuz VM Medical Park Samsun Hastanesi ile empati maçı gerçekleştiriyoruz. 15 yıldır hastanemiz hem maddi hem manevi destekçimiz. Tüm doktorlarımıza ve çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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