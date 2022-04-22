İzmir protokolü Sevgi Evleri'ndeki çocuklarla iftarda buluştu

İZMİR (İHA) - İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi yönetimi, her Ramazan ayında iftar yemeğinde misafir ettiği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sevgi Evleri'nde yaşayan çocuklar ile bu sene de bir araya geldi. 48 çocuğun katıldığı iftar yemeğinde, İzmir protokolünden önemli isimler de yer aldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi yönetimi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sevgi Evleri'nde yaşayan çocuklar için iftar yemeği düzenledi. İftar yemeğinden önce çocuklar için hastane bahçesinde sürpriz bir eğlence düzenlendi. Çeşitli palyaço etkinliklerinin yer aldığı programda çocuklar; yüz boyama, balon şişirme, dans, halat çekme gibi aktivitelerle keyifli dakikalar geçirdi. Aktivitelerden sonra çocuklar, hastane yönetimi ve protokol ile birlikte oruçlarını açtı. Yemek sonrasında ise İEÜ Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, protokol ile birlikte çocuklara bayram hediyelerini dağıttı.

İEÜ Medical Park Hastanesi Ata Salonu'nda gerçekleşen iftar yemeği programına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başta olmak üzere; İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Gürsoy, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu katıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel