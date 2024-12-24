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Medical Park Karadeniz Hastanesi, Halı Saha Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Medical Park Karadeniz Hastanesi, Halı Saha Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu
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Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024 Halı Saha Futbol Turnuvası'nda Medical Park Karadeniz Hastanesi, finale çıkarak şampiyonluk kupasını kazandı. Turnuvada toplam 16 takım mücadele etti.

Medical Park Karadeniz Hastanesi, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Halı Saha Futbol Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024 Halı Saha Futbol Turnuvası'na Medical Park Karadeniz Hastanesi mutlu sona ulaştı. Toplam 16 takımın yer aldığı turnuvada, iki grup oluşturuldu ve grubunu birinci tamamlayan takımlar çeyrek finale yükseldi.

Medical Park Karadeniz Hastanesi, çeyrek finalde Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni, yarı finalde ise Ağız ve Diş Hastanesi takımını yenerek finale yükseldi. Finalde, rakibi 7M Hastanesi'ni yenen Medical Park Karadeniz Hastanesi şampiyonluk kupasını kazandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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