Haberler

91 yaşında hayatını kaybeden Alpay, yarın Bodrum'da toprağa verilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

91 yaşında dün Antalya'da hayatını kaybeden Alpay, yarın Bodrum Gündoğan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Usta sanatçı, bir süredir tedavi gördüğü Medical Park Antalya Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Antalya'da dün 91 yaşında hayatını kaybeden Türk müziğinin usta ismi Alpay, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Sanatçı Alpay'ın cenazesi yarın Bodrum Gündoğan Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"Eylülde Gel", "Fabrika Kızı", "Gitme" ve "Ayrılık Rüzgarı" adlı unutulmaz şarkılara imza atan Alpay, bir süredir tedavi gördüğü Medical Park Antalya Hastanesinde dün yaşamını yitirdi.

Yarım asrı aşan sanat yaşamında romantik ezgileri, Türkçe aranjmanları ve kendine özgü yorumuyla Türk müziğinin önemli isimlerinden olan usta sanatçı, arkasında onlarca albüm ve unutulmaz eserler bıraktı.

Kaynak: AA
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

Fener 6-0 yenildi, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar

"AVM'den ayrılın" anonsuyla otoparka indi, asıl kabusu orada yaşadı
Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi

Yağışın en çok vurduğu mahalle kabusu yaşıyor: Çok kötü durumdayız
İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı

Görüntü bu sabah kaydedildi!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! HGS'de ödeme sistemi değişti

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Bir dönem resmen kapandı
İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi

İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi! Korku saçtı
İstanbul'un barajlarında son durum! Bakın 1 günde doluluk oranı ne kadar arttı

84 yılın yağış rekoru kırıldı! İşte İstanbul barajlarında son durum

Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı

1 yıllık ağrıların nedeni elle muayenede ortaya çıktı