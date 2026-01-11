Haberler

Samsunspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti

Güncelleme:
Samsunspor'un yeni transferleri İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde kapsamlı sağlık kontrollerinden geçti. Sporcuların sağlık durumları profesyonel spor faaliyetlerine uygun bulundu.

Samsun spor'un yeni transferleri İrfan Can Eğribayat ile Yalçın Kayan, sezon öncesi sağlık kontrolleri kapsamında VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde kapsamlı sağlık taramasından geçti.

Gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde sporcular; göz, ortopedi, genel cerrahi, nöroloji, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve dahiliye branşlarında muayene edildi. Ayrıca radyolojik görüntüleme, ekokardiyografi, efor testi ve kapsamlı kan tetkikleri de uygulandı. Uzman hekimler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda futbolcuların sağlık durumlarının profesyonel spor faaliyetlerine uygun olduğu belirlendi.

Medical Park yetkilileri, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, sağlık sponsoru oldukları Samsunspor'a başarılar diledi. - SAMSUN

