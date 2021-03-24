Masumiyet 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet 5. bölümde neler olacak? Masumiyet oyuncuları kimlerdir?

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın yer aldığı Masumiyet dizisi bugün başladı. Seyirciler dizinin 6. bölüm fragmanı çıktı mı merak etti. Peki, Masumiyet dizisi konu ne, dizi oyuncuları kimler? Masumiyet 6. bölüm fragmanı çıktı mı?

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NE?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 6. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından 6. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

MASUMİYET 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASUMİYET 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ela ve İlker'in olay yerinde yaşadıkları yüzleşme, Ela için yapbozun eksik parçalarını yerine koyar. Ela'nın hatırladıklarını kaldırması hiç kolay olmaz. Bir yandan İrem'in şok intiharıyla, diğer yanda Ela'dan gördüğü tepkiyle köşeye sıkışan İlker bir kez daha annesine sığınır. Hale, oğlunu kurtarmak için düğmeye basar ve İlker'i yurt dışına kaçırmak için harekete geçer. Diğer yanda, Bahar ve Ela'nın zorbalığa karşı verdikleri sınav, İrem'in çektiği video sonrası yaşananlarla bir kez daha alevlenir. Ela yine hedefteki isimdir. İntiharı sonrasında yaşananlarla birlikte, İrem, Hale'nin ocağına düşer ve yeni bir hamle yapmak zorunda kalır.Kızının, evliliği yüzünden sürüklendiği noktayı hazmedemeyen Harun, Bahar'la sessiz bir iş birliği içine girer. Bahar da, kızlar arasındaki tehlikeli düşmanlığa rağmen Harun'a güvenmeyi seçer.Ela'nın kaybettiği bebeğini hatırlaması herkes için işin rengini değiştirirken, Hale'nin kaçış planı anne oğul için ya kurtuluş ya da sonun başlangıcıdır.

MASUMİYET CANLI İZLE!

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlker'in şok ziyareti, bazı sorulara cevap olup, acımasız yalanların sonunu getirirken yeni bir acımasızlığın fitilini ateşler. Ela'nın yanında Bahar'a yakalanan İlker, savunmasında reddettiği ilişkiyi kabul etmek zorunda kalır. Fakat İlker'in açıklaması, Ela'nın gururunu bir kez daha kırar. O güne dek sadece kızı için adalet arayışında olan Bahar, madalyonun diğer yüzüyle; Ilgazlar'ın profesyonelce yürüttüğü algı operasyonuyla karşı karşıya kalır. Operasyonun, bir diğer kurbanı ise İrem'dir. İrem'le ilgili ortaya çıkan şok delil, duruşmanın bile seyrini değiştirirken Harun, Hale ve Bahar arasında kartlar yeniden dağıtılır. Harun ve Bahar, kızları için işbirliği yapmak zorundadır. Okların İrem'i göstermesi, İlker ve Ela arasındaki dengeyi sarsar. Ela, kafasındaki karışıklıktan kurtulmanın bir yolunu bulur ve gerçeklere doğru kimsenin beklemediği büyük bir adım atar. Üzerindeki büyük baskıyı ve İlker'in kendisinden uzaklaşmasını kaldıramayan İrem'in attığı adım ise Ela'nınkinden çok daha büyük olur. Gerçeğin yıkıcı etkisi hayatları bir kez daha değiştirecektir.

MASUMİYET SON BÖLÜM İZLE!

MASUMİYET OYUNCULARI KİMLER?

Hülya Avşar - Hale Ilgaz

Mehmet Aslantuğ - Harun Orhun

Deniz Çakır - Bahar Yüksel

Tolga Güleç - Timur Yüksel

İlayda Alişan - Ela Yüksel

Serkay Tütüncü - İlker Ilgaz

Deniz Işın - İrem Orhun

Asena Tuğal - Banu Kaya

Ertuğrul Postoğlu - İsmail Ilgaz

Selen Uçer - Yelda Demirci

Asena Keskinci - Hande Hancı

Neslihan Arslan

Rüçhan Çalışkur - Gülizar Yüksel

Alayça Öztürk - Neva Hancı

Kimya Gökçe Aytaç - Asu Ilgaz

Gizem Ergün - Emel Yüksel

Ozan Kaya Oktu - Umut Demirci

Adin Külçe

Almina Günaydın

Sevgi Temel

Burcu Derya

Ata Keskin