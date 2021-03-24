Masumiyet 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet 5. bölümde neler olacak? Masumiyet oyuncuları kimlerdir?
Fox TV'nin yeni dizisi Masumiyet geçtiğimiz ay başladı. Birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı Masumiyet dizisinin 5. bölümünden sonra 5. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki Masumiyet 6. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Masumiyet oyuncuları kimler? Masumiyet dizisi konusu ne?
Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın yer aldığı Masumiyet dizisi bugün başladı. Seyirciler dizinin 6. bölüm fragmanı çıktı mı merak etti. Peki, Masumiyet dizisi konu ne, dizi oyuncuları kimler? Masumiyet 6. bölüm fragmanı çıktı mı?
MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NE?
Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.
MASUMİYET 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin 6. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından 6. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.
MASUMİYET 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
MASUMİYET 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ela ve İlker'in olay yerinde yaşadıkları yüzleşme, Ela için yapbozun eksik parçalarını yerine koyar. Ela'nın hatırladıklarını kaldırması hiç kolay olmaz. Bir yandan İrem'in şok intiharıyla, diğer yanda Ela'dan gördüğü tepkiyle köşeye sıkışan İlker bir kez daha annesine sığınır. Hale, oğlunu kurtarmak için düğmeye basar ve İlker'i yurt dışına kaçırmak için harekete geçer. Diğer yanda, Bahar ve Ela'nın zorbalığa karşı verdikleri sınav, İrem'in çektiği video sonrası yaşananlarla bir kez daha alevlenir. Ela yine hedefteki isimdir. İntiharı sonrasında yaşananlarla birlikte, İrem, Hale'nin ocağına düşer ve yeni bir hamle yapmak zorunda kalır.Kızının, evliliği yüzünden sürüklendiği noktayı hazmedemeyen Harun, Bahar'la sessiz bir iş birliği içine girer. Bahar da, kızlar arasındaki tehlikeli düşmanlığa rağmen Harun'a güvenmeyi seçer.Ela'nın kaybettiği bebeğini hatırlaması herkes için işin rengini değiştirirken, Hale'nin kaçış planı anne oğul için ya kurtuluş ya da sonun başlangıcıdır.
MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İlker'in şok ziyareti, bazı sorulara cevap olup, acımasız yalanların sonunu getirirken yeni bir acımasızlığın fitilini ateşler. Ela'nın yanında Bahar'a yakalanan İlker, savunmasında reddettiği ilişkiyi kabul etmek zorunda kalır. Fakat İlker'in açıklaması, Ela'nın gururunu bir kez daha kırar. O güne dek sadece kızı için adalet arayışında olan Bahar, madalyonun diğer yüzüyle; Ilgazlar'ın profesyonelce yürüttüğü algı operasyonuyla karşı karşıya kalır. Operasyonun, bir diğer kurbanı ise İrem'dir. İrem'le ilgili ortaya çıkan şok delil, duruşmanın bile seyrini değiştirirken Harun, Hale ve Bahar arasında kartlar yeniden dağıtılır. Harun ve Bahar, kızları için işbirliği yapmak zorundadır. Okların İrem'i göstermesi, İlker ve Ela arasındaki dengeyi sarsar. Ela, kafasındaki karışıklıktan kurtulmanın bir yolunu bulur ve gerçeklere doğru kimsenin beklemediği büyük bir adım atar. Üzerindeki büyük baskıyı ve İlker'in kendisinden uzaklaşmasını kaldıramayan İrem'in attığı adım ise Ela'nınkinden çok daha büyük olur. Gerçeğin yıkıcı etkisi hayatları bir kez daha değiştirecektir.
MASUMİYET OYUNCULARI KİMLER?
Hülya Avşar - Hale Ilgaz
Mehmet Aslantuğ - Harun Orhun
Deniz Çakır - Bahar Yüksel
Tolga Güleç - Timur Yüksel
İlayda Alişan - Ela Yüksel
Serkay Tütüncü - İlker Ilgaz
Deniz Işın - İrem Orhun
Asena Tuğal - Banu Kaya
Ertuğrul Postoğlu - İsmail Ilgaz
Selen Uçer - Yelda Demirci
Asena Keskinci - Hande Hancı
Neslihan Arslan
Rüçhan Çalışkur - Gülizar Yüksel
Alayça Öztürk - Neva Hancı
Kimya Gökçe Aytaç - Asu Ilgaz
Gizem Ergün - Emel Yüksel
Ozan Kaya Oktu - Umut Demirci
Adin Külçe
Almina Günaydın
Sevgi Temel
Burcu Derya
Ata Keskin