Masterchef Azize elendi mi? Dün akşam kim elendi? Masterchef Azize Polat kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef Azize kimdir? Masterchef Azize kaç yaşında? sorusu son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Masterchef yarışmasında Azize Polat, başarılı ve lezzetli tabakları ile adından söz ettirdi. Ana kadroda yer alan ve Adanalı olan Azize Polat'ın hayatı merak edildi. Masterchef Azize kimdir? Azize Polat kaç yaşında, nereli? Azize Polat mesleği nedir? Azize Polat hayatı ve biyografisi nedir? MasterChef Azize elendi mi? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?

Azize Polat, 35 yaşında bir ev hanımı ve 3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye üçüncü başvurmasında kabul edildi. Öne çıkan yarışmacı Adanalı olduğunu belirtti. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade ediyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MasterChef Azize yedeklerden ana kadroya girmeyi başarmıştı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MASTERCHEF AZİZE ELENDİ Mİ?

MasterChef Türkiye'de dün akşam elenen isim belli oldu. Araz, Burcu ve Azize arasında kıyasıya rekabet yaşandı. MasterChef'e veda eden isim Azize oldu.

''Hayallerimin peşinden koşarım''

Eleme potasındaki Burcu, ''Bu akşam gidersem hayallerimi noktaladığım için üzülürüm. Gerçekten hedef uğruna geldim. Kolay kolay gitmeyi düşünmüyorum. Aksilik olur bir şekilde gidebilirim.'' dedi.

Azize ise ''Her zaman şef tabağına kalmak beni korkutuyor. Hayallerimin peşinden koşan bir insanım.'' açıklamasını yaptı.

Araz potada olmasıyla ilgili ''Bu maceraya devam edemeyeceğim için üzülürüm. Bir taraftan da karıma kavuşacağım için sevinirim. Özlem hayatımda oldu.'' ifadelerini kullandı.

Veda eden isim Azize oldu

Mehmet Şef, ''MasterChef Türkiye hayalleri bu gece biten yarışmacımız, bize veda eden yarışmacımız, Azize.'' diyerek elenen ismi belirtti. Somer Şef, ''Yemeğinde hatalar var, Azize 4 patatesini yanlış koymuş. Bu da seni ikinci yaparak bir yaşam hakkı daha veriyor.'' dedi.

Araz ise ''Kendi hakkımda söyleyecek bir şey yok. Azize abla gördüğüm en güçlü kişi kendisi. Bizim güçlü kadınlarımız vardır. Elenmesine çok üzgünüm.'' cümlelerini belirtti.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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