MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, potada kimler var 8 Ağustos Cuma?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
MasterChef Türkiye'nin 8 Ağustos Cuma günü yayınlanan bölümünde 7. eleme adayı kim oldu sorusu yanıtını arıyor. Yarışmacılar arasında yapılan kıyasıya mücadele sonucunda potaya giren isimler belli oluyor. Bu haftanın potasında kimlerin olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, potada kimler var 8 Ağustos Cuma?

Masterchef Türkiye'nin 8 Ağustos 2025 Cuma akşamı ekrana gelen bölümünde eleme potasına giren yarışmacılar Tunahan, Merve, Cansu, İrem, İhsan ve Özkan oldu; bu haftanın 7. eleme adayının kim olacağı bekleniyor. Peki, potada kimler var 8 Ağustos Cuma? MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

8 Ağustos Cuma günü ekranlara gelen bölümde, MasterChef Türkiye'de bu haftanın 7. eleme adayıhenüz açıklanmadı.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR? (8 AĞUSTOS)

Bu hafta eleme potasına giren isimler şunlardır:

1. Tunahan

2. Merve

3. Cansu

4. İrem

5. İhsan

6. Özkan

7. Bu akşam açıklanacak.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Gecenin dokunulmazlık oyununu kazanan isim Eylül oldu. Böylece Eylül hem potaya girmekten kurtuldu hem de 7. eleme adayını belirleme hakkını elde etti.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Yeni haftanın takım kaptanları ve takımları şu şekilde:

MAVİ TAKIM

Kaptan : Gizem

• Çağatay

• Özkan

• İrem

• Merve

• İhsan

• Eylül

• Sercan

• Cansu

• Tunahan

KIRMIZI TAKIM

Kaptan : İlhan

• Hakan

• Sezer

• Furkan

• Onur

• Ayten

• Hilal

• Çağlar

• Ayla

• Sümeyye

Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
title
