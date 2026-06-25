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Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi

Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Haiti'yi 4-2 ile geçen Fas, C grubunu Brezilya ile aynı puanda olsa da averaj farkı nedeniyle grubu ikinci sırada tamamladı. Fas'ın yenilmezlik serisi 40 maça çıktı.

  • Fas, Haiti'yi 4-2 yenerek resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 40 maça çıkardı.
  • Haiti, 52 yıl sonra Dünya Kupası'nda gol attı.
  • Fas, C Grubu'nu 7 puanla averajla ikinci sırada tamamlarken Haiti puansız sonuncu oldu.

FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu üçüncü ve son hafta maçında Fas ile Haiti karşı karşıya geldi. Atlanta'da oynanan mücadeleyi Fas, 4-2 kazandı.

HAİTİ 2 KEZ ÖNE GEÇTİ

Mücadelenin 10. dakikasında Fas'ta Bounou'nun kendi kalesine attığı golle Haiti öne geçti. Fas, 39. dakikada Achraf Hakimi'nin golüyle skora denge getirdi. Haiti, 43. dakikada bir kez daha öne geçti. Sahneye çıkan Isidor, şık golle yeniden üstünlüğü getirdi. 

FAS GERİ DÖNDÜ

İlk yarının son anlarında baskısını artıran Fas, 45+1'de Saibari'nin golüyle skora yeniden denge getirdi. İkinci yarı her iki takımın da etkili olduğu maçta Fas, 78. dakikada Rahimi, 89. dakikada Yassine'nin golleriyle skoru 4-2 yaparak maçı üstün tamamladı. 

SERİ 40 MAÇ OLDU, FAS GRUBU İKİNCİ BİTİRDİ

Bu sonuçla birlikte resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 40 maça çıkarak Fas, puanını da 7'ye yükselterek averajla grubu ikinci sırada noktaladı. Haiti ise turnuvayı puansız tamamladı.

HAİTİ 52 YIL SONRA GOL ATTI

Haiti, Fas karşısında Dünya Kupası’ndaki 52 yıllık gol hasretini bitirdi. Turnuvaya 1974’ten sonra ilk kez katılan Karayip temsilcisi, Fas ile oynadığı mücadelede fileleri havalandırmayı başardı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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