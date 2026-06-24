Yatırımcı şokta! Altında korkulan oldu

Küresel piyasalarda esen şahin rüzgarlar sarı metali vurmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı beklentisi ve küresel ekonomide doların güçlenmesi, altın fiyatlarında sert geri çekilmeleri beraberinde getirdi. Baskı altındaki gram altın, yatırımcıların yakın takibinde olan kritik eşikleri kırarak 5 bin 994 lira seviyesine kadar geriledi.

"ŞAHİN FED" BEKLENTİSİ DOLARI UÇURDU, ALTINI VURDU

Dünya genelinde gözler ABD'den gelecek faiz adımlarına kilitlenmişken, ABD’de faizlerin öngörülenden daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentiler küresel finans koridorlarında taşları yerinden oynattı.

Dolar Endeksi Güçlendi: Yüksek faiz ortamının devam edeceği ihtimali, doların diğer para birimleri karşısındaki küresel değerini (Dolar Endeksi) hızla yukarı taşıdı.

Yüksek faiz ortamının devam edeceği ihtimali, doların diğer para birimleri karşısındaki küresel değerini (Dolar Endeksi) hızla yukarı taşıdı. Ters Korelasyon Etkisi: Güvenli liman arayışındaki sermayenin dolara kaymasıyla birlikte, dolar ile ters korelasyon (zıt yönlü ilişki) içerisinde olan ons altın küresel piyasalarda ciddi bir irtifa kaybı yaşadı.

GRAM ALTINDA KAN KAYBI: 5.934 TL SEVİYESİ GÖRÜLDÜ

Küresel tarafta ons altının baskılanması, yurt içinde de altın fiyatlarında düşüşün derinleşmesine neden oldu. Haftalardır dalgalı bir seyir izleyen iç piyasada, güçlenen doların baskısıyla birlikte gram altın fiyatı 5 bin 934 liraya kadar geri çekildi. Ekonomi uzmanları, küresel emtia piyasalarında dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinin seyri aşağı yönlü kırılmadığı sürece, altın fiyatlarındaki bu aşağı yönlü baskının bir süre daha masada kalabileceğini belirtiyor. Yatırımcılar ise 3 Temmuz'da açıklanacak yerel enflasyon verileri ile küresel merkez bankalarının vereceği mesajlara göre pozisyon almaya çalışıyor.

ALTIN FİYATLARI

İşte saat 16.09 itibarıyla güncel altın satış fiyatları: