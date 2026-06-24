Haberler

Yatırımcı şokta! Altında korkulan oldu

Yatırımcı şokta! Altında korkulan oldu Haber Videosunu İzle
Yatırımcı şokta! Altında korkulan oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altın fiyatlarında düşüş derinleşirken doların küresel değerinin güçlenmesi, faizlerin yüksek kalacağı ihtimali sarı metali olumsuz etkiledi. Son olarak gram altın 5 bin 934 liraya kadar geriledi.

  • Gram altın fiyatı 5 bin 934 liraya kadar geriledi.
  • Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisi ve doların güçlenmesi altın fiyatlarını baskılıyor.
  • Yatırımcılar, 3 Temmuz'da açıklanacak yerel enflasyon verileri ve küresel merkez bankalarının mesajlarına göre pozisyon alıyor.

Küresel piyasalarda esen şahin rüzgarlar sarı metali vurmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı beklentisi ve küresel ekonomide doların güçlenmesi, altın fiyatlarında sert geri çekilmeleri beraberinde getirdi. Baskı altındaki gram altın, yatırımcıların yakın takibinde olan kritik eşikleri kırarak 5 bin 994 lira seviyesine kadar geriledi.

"ŞAHİN FED" BEKLENTİSİ DOLARI UÇURDU, ALTINI VURDU

Dünya genelinde gözler ABD'den gelecek faiz adımlarına kilitlenmişken, ABD’de faizlerin öngörülenden daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentiler küresel finans koridorlarında taşları yerinden oynattı.

  • Dolar Endeksi Güçlendi: Yüksek faiz ortamının devam edeceği ihtimali, doların diğer para birimleri karşısındaki küresel değerini (Dolar Endeksi) hızla yukarı taşıdı.
  • Ters Korelasyon Etkisi: Güvenli liman arayışındaki sermayenin dolara kaymasıyla birlikte, dolar ile ters korelasyon (zıt yönlü ilişki) içerisinde olan ons altın küresel piyasalarda ciddi bir irtifa kaybı yaşadı.

GRAM ALTINDA KAN KAYBI: 5.934 TL SEVİYESİ GÖRÜLDÜ

Küresel tarafta ons altının baskılanması, yurt içinde de altın fiyatlarında düşüşün derinleşmesine neden oldu. Haftalardır dalgalı bir seyir izleyen iç piyasada, güçlenen doların baskısıyla birlikte gram altın fiyatı 5 bin 934 liraya kadar geri çekildi.  Ekonomi uzmanları, küresel emtia piyasalarında dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinin seyri aşağı yönlü kırılmadığı sürece, altın fiyatlarındaki bu aşağı yönlü baskının bir süre daha masada kalabileceğini belirtiyor. Yatırımcılar ise 3 Temmuz'da açıklanacak yerel enflasyon verileri ile küresel merkez bankalarının vereceği mesajlara göre pozisyon almaya çalışıyor.

ALTIN FİYATLARI

İşte saat 16.09 itibarıyla güncel altın satış fiyatları:

  • Gram altın: 5 bin 934 lira
  • Çeyrek altın: 10 bin 87 lira
  • Cumhuriyet altını: 41 bin 86 lira
  • Tam altın: 41 bin 86 lira
  • Yarım altın: 20 bin 174 lira
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

CHP'de kriz üstüne kriz! Bir başkan daha istifa etti
Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler

Silivri'deki İmamoğlu'na duvarları yumruklatacak sözler

Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

AK Parti rozeti takan başkan, bombayı Yavaş'ın kucağına bıraktı

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Yatırım demek, her istediğini alacaksın demek değildir. Yatırım demek, sıkıntı çekmek, zamanı beklemek, sabır demektir.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Gerçek yeri 4500

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıayhan arman:

ABD bin 39 trilyon dolar borcu var ABD doların güçlü olmasını istemez bile bile spikalasyon yapıyorlar ucuz altın almak için

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'ten transfer müjdesi

Taraftarlarını ayağa kaldıracak müjdeyi verdi
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Biri diğerini ikiye katladı
Üniversitelerden atılanlara af Öngören teklif TBMM'ye sunulacak

Üniversitelerden atılanlar dikkat! Teklif hazır, TBMM'ye gelecek
Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi

Doktorların uyarısı boşa değil! Hamile kadın ATM kuyruğunda fenalaştı
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın

Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
Roma'da okuyan Türk genci şoke eden anlar! Üniversite sekreterinin duvar kağıdı şaşırttı

Roma'da okuyan Türk'ü şoke eden anlar! Sekreterin ekranındaki sürpriz
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptandan turistlerle şov

Bu işin sonu nereye varacak? Görüntü kullanıcıları ikiye böldü