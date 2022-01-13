Masterchef 2022 finale kim kaldı? Dün akşam kim elendi? Hasan mı Tahsin mi? Masterchef son finalist kim oldu? Masterchef'te dün kim kazandı?

TV8'in sevilen yarışması Masterchef Türkiye 2022 sezonunun sonuna geldik. Final için yarışan Hasan ve Tahsin, üç turdan oluşan oyun oynadılar. İzleyiciler tarafından yoğun ilgi ile izlenen Masterchef finale kimin kaldığı herkes tarafından merak ediliyor. Finale yükselen isim ilk Eren olmuştu.Dün akşam yayınlanan bölümde ise Hasan mı Tahsin mi ikinci finalist oldu, merak konusu oldu. Dün akşam kim ikinci finalist oldu? Hasan mı Tahsin mi? Masterchef finale kim kaldı? Dün akşam kim elendi? Masterchef dün kim kazandı? Masterchef'te kim elendi? Hasan mı Tahsin mi? Masterchef son finalist kim? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

Masterchef 2022 son finalist dün akşam belli oldu. Hasan ve Tahsin'in final için yarıştığı üç oyunun konsepti beyazdı. Birbirinden başarılı yemekler sunan ikili jüri üyelerini etkilemeyi başaran bir isim oldu. Bu sebeple, ikinci finalist kim oldu izleyiciler tarafından merak edilmekte.

Son finalist olmak için Hasan ve Tahsin kıyasıya bir mücadele verdi. Oyun sonunda finale yükselen isim Hasan olmuştur.

2022 MASTERCHEF FİNALE KİM KALDI?

Kıyasıya bir mücadele ile yarışan Hasan ve Tahsin finale kalmak için ter döktü. Üç turdan oluşan bu etapda, ilk tur başlangıç yemeği, ikinci tur ana yemek, üçüncü tur ise, tatlı oldu. En yüksek puanı alan yarışmacı finale çıkma hakkı kazandı.

İlk tur - başlangıç yemeği

Hasan : 22

Tahsin : 20

Yarışmacıların ilk hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 7, Tahsin'e 6 puan verdi.

Danilo Şef Hasan'a 8, Tahsin'e 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Hasan'a 7, Tahsin'e 7 puan verdi.

İlk turun sonunda Hasan 22 puan alarak ilk turu birinci olarak tamamlamıştı.

İkinci tur - ana yemek

Hasan : 44

Tahsin : 41

Yarışmacıların ilk hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 7, Tahsin'e 7 puan verdi.

Danilo Şef Hasan'a 8, Tahsin'e 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Hasan'a 7, Tahsin'e 7 puan verdi.

İkinci turun sonunda Hasan 44 puan alarak ikinci turu birinci olarak bitirdi.

Tahsin'in tabağı 2. tur ana yemek

Hasan'ın tabağı 2. tur ana yemek

Üçüncü tur - tatlı

Hasan : 72 puan

Tahsin : 69 puan

Yarışmacıların ilk hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 9, Tahsin'e 9 puan verdi.

Danilo Şef Hasan'a 10, Tahsin'e 10 puan verdi.

Somer Şef ise; Hasan'a 9, Tahsin'e 9 puan verdi.

Hasan'ın tabağı 3. tur tatlı

Tahsin'in tabağı 3. tur tatlı

MASTERCHEF SON FİNALİST KİM?

TV8'in sevilen yarışması Masterchef Türkiye 2022 sezonunun sonuna geldik. Final için yarışan Hasan ve Tahsin, üç turdan oluşan oyun oynadılar. İzleyiciler tarafından yoğun ilgi ile izlenen Masterchef finale kimin kaldığı herkes tarafından merak ediliyor. Hasan mı Tahsin mi? Masterchef 2022 son finalist 72 puan ile Hasan oldu.

FİNALE YÜKSELEN İSİM HASAN OLDU!

TV8'in yoğun ilgi ile takip ettiği Masterchef Türkiye 2022 yarışmasında dün sevinç ve gözyaşı birbirine girdi. Finale yükselen isim Hasan olurken, Tahsin'in veda konuşmasında jüri üyeleri gözyaşlarını tutamadı. Üç turun sonunda 69 puan ile elenen Tahsin yaptığı konuşmayla herkesi ağlattı.

Jüri üyelerine başarılı tabak sunan Tahsin, Mehmet şefin ise takdirini aldı. Mehmet şef, "Yaptığın tatlıdan da anlaşılıyor ki sen artık olmuşsun. Senin her zaman yanındayız" ifadelerine yer verdi.

TAHSİN'İN AĞLATAN KONUŞMASI

Masterchef 2022 son finalist dün akşam belli oldu. Hasan ve Tahsin'in final için yarıştığı üç oyunun konsepti beyazdı. Birbirinden başarılı yemekler sunan ikili jüri üyelerini etkilemeyi başaran bir isim oldu. Bu sebeple, ikinci finalist kim oldu izleyiciler tarafından merak edilmekte. Son finalist olmak için Hasan ve Tahsin kıyasıya bir mücadele verdi. Oyun sonunda finale yükselen isim Hasan olmuştur.

Son olarak, yarışmaya katılma nedenini anlatan Tahsin herkese duygu dolu anlar yaşattı. MasterChef'te 2022 hayallerine veda eden Tahsin, yarışmaya gelmesine neden olan fakat genç yaşta hayatını kaybettiği arkadaşından bahsederken gözyaşlarını tutamadı. Aldığı ölüm haberinden sonra zor günler yaşadığını anlatan Tahsin, hayatını kaybeden arkadaşının tesbihini cebinden çıkartarak "Hakkını helal etsin" dedi. Tahsin'in vedası, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nu da gözyaşlarını tutamadı.

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