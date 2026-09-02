Korkunç ölüm! 28 yaşındaki fenomen kaçırıldı, ağaca bağlanıp yakıldı

Hindistan’ın Pencap eyaletinde sosyal medya fenomeni Manjeet Kaur’un (28) ölümü ülke gündemine oturdu. Yaklaşık 146 bin Instagram takipçisi bulunan Kaur, annesinin polise yaptığı şikayete göre iki tanıdığı tarafından kaçırıldıktan sonra saldırıya uğradı, ağaca bağlandı ve ateşe verildi. Ağır yanıklarla yaklaşık iki ay yaşam mücadelesi veren Kaur, 26 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Otopsi raporunda ise genç kadının öldüğü sırada yaklaşık 7 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı.

ANNESİ DEHŞET VEREN DETAYLARI ANLATTI

Kaur’un annesi Kanta Devi’nin polise verdiği şikayete göre olay, 3 Temmuz gecesi yaşandı. İddiaya göre Kaur, Chandigarh’daki bir bölgede iki tanıdığı tarafından buluşmaya çağrıldı.

Anne, kızının daha sonra zorla bir araca bindirilerek Morinda yakınlarındaki ormanlık alana götürüldüğünü, burada darbedildikten sonra bir dut ağacına bağlandığını ve ateşe verildiğini öne sürdü.

Olay yerine sonradan gelen bir kişinin Kaur’u alevler içinde bulduğu ve üzerine battaniye örterek yangını söndürdüğü belirtildi.

VÜCUDUNUN YÜZDE 45'İ YANDI

Ağır yaralanan Kaur, önce Morinda’daki bir hastaneye kaldırıldı. Ardından Mohali ve Chandigarh’daki hastanelerde tedavi altına alındı. Vücudunda yüzde 40 ila 45 oranında yanık bulunduğu bildirilen Kaur, 26 Ağustos’ta tedavi gördüğü PGIMER’de hayatını kaybetti. Ölüm nedeninin ise ağır yanıkların ardından gelişen enfeksiyon olduğu aktarıldı.

Kaur’un tedavi sırasında 5 Ağustos’ta kısa süreliğine bilincinin yerine geldiği ve olayla ilgili konuşmak istediği de bildirildi. Ancak genç kadın, polise resmi ifade veremeden yaşamını yitirdi.

ÖLDÜĞÜNDE 7 HAFTALIK HAMİLEYDİ

Olayın ardından hazırlanan otopsi raporunda ise soruşturmanın seyrini değiştiren bir ayrıntı ortaya çıktı. 28 yaşındaki Kaur’un öldüğü sırada yaklaşık 7 haftalık hamile olduğu belirlendi.

Kaur’un annesinin şikayeti üzerine Chandigarh Polisi, iki şüpheli hakkında kaçırma ve cinayet soruşturması başlattı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütürken olayın kesin nedeni ve saldırının tüm ayrıntıları henüz ortaya çıkarılmış değil.

Kaur’un Instagram’da yaklaşık 146 bin takipçisi bulunuyordu. Punjabi ve Haryanvi müzikleri eşliğinde videolar paylaşan fenomen, güzellik ürünlerinin tanıtımlarını da yapıyordu.