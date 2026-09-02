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Dördüncü kez anne olan ünlü şarkıcı Atiye’nin kızının ismini duyanlar şaşırdı

Dördüncü kez anne olan ünlü şarkıcı Atiye’nin kızının ismini duyanlar şaşırdı Haber Videosunu İzle
Dördüncü kez anne olan ünlü şarkıcı Atiye’nin kızının ismini duyanlar şaşırdı
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Daha önce Ferah Feza, Neva ve Lidya isimli üç kız çocuğu bulunan ünlü şarkıcı Atiye, dördüncü kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Bebeğiyle ilk karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan başarılı sanatçı, yeni doğan kızına verdiği sıra dışı ve farklı isimle duyanları şaşırttı.

Ünlü şarkıcı Atiye, dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşarken kızı İmany ile ilk karesini takipçileriyle paylaştı. Üç kız çocuğunun ardından yeniden anne olan Atiye’nin bebeğine verdiği “İmany” ismi ise dikkat çekti.

KIZIYLA İLK KARESİNİ PAYLAŞTI

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Atiye, yeni doğan kızıyla çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Bebeğinin yüzünü de gösteren şarkıcı, paylaşımıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İSMİNİ DUYANLAR ŞAŞIRDI

Atiye’nin kızına İmany adını vermesi de paylaşımın ardından en çok konuşulan konulardan biri oldu. Daha önce üç kız annesi olan şarkıcı, böylece ailesine yeni bir isim daha ekledi.

Atiye, 2018 yılında iş insanı Erol Sebebci ile evlenmişti. Çiftin önceki evliliklerinden Ferah Feza, Neva ve Lidya isimlerinde üç kızı bulunuyor. Yeni bebeğin dünyaya gelmesiyle Atiye, dördüncü kez anne oldu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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