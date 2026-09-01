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İskenderun Belediyesi’nden dikkat çeken çevre mesajı: Çöpleri sergilediler

İskenderun Belediyesi’nden dikkat çeken çevre mesajı: Çöpleri sergilediler Haber Videosunu İzle
İskenderun Belediyesi’nden dikkat çeken çevre mesajı: Çöpleri sergilediler
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İskenderun’da bir parkta bırakılan çöpler, belediyenin sıra dışı uygulamasıyla temizlik çalışmasının değil, ibretlik bir serginin parçasına dönüştü. Çekirdek kabuklarından plastik şişelere, bardaklardan poşetlere kadar geride bırakılan atıklar fileyle çevrilirken, alana yerleştirilen tabela ile sorumsuzluğa dikkat çekildi.

  • İskenderun Belediyesi, parkta bırakılan çöpleri temizlemek yerine koruma filesiyle çevirerek sergiledi ve yanına ironik bir tabela yerleştirdi.
  • Tabelada, çöplerin 'İskenderun'u temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşın sanat eseri' olduğu ve 7 gün sergileneceği yazıyor.
  • Belediye, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve parkları kirletenlere ironik mesaj vermek amacıyla bu uygulamayı yaptı.

İskenderun Belediyesi, çevre temizliğine dikkat çekmek için alışılmışın dışında bir uygulamaya imza attı. Parkta bankların çevresine bırakılan çekirdek kabukları, plastik şişeler, bardaklar ve poşetler, ekipler tarafından temizlenmek yerine koruma filesiyle çevrilerek adeta bir “sanat eseri” gibi sergilenmeye başlandı.

ÇÖPLERİ SERGİ ALANINA ÇEVİRDİLER

Parkta oturan vatandaşların geride bıraktığı çöplerin bulunduğu alan, belediye ekipleri tarafından fileyle çevrilerek korumaya alındı. Serginin yanına ise dikkat çeken bir tabela yerleştirildi.

Tabelada şu ifadelere yer verildi:

“Bu sanat eseri İskenderun'umuzu temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşımızın çalışmasıdır.”

“7 gün boyunca sizin beğeninize sunulmuştur.”

“Sanatçımıza iyi dileklerinizi iletmeyi unutmayın.”

MESAJI İRONİYLE VERDİLER

Belediyenin uygulamasıyla çevre kirliliğinin günlük yaşamda nasıl bir görüntü oluşturduğuna dikkat çekilmesi amaçlandı. Çöpleri kaldırmak yerine bir süre sergileme yoluna giden belediye, parkları ve ortak kullanım alanlarını kirleten vatandaşlara da ironik bir mesaj verdi.

Sıra dışı uygulama, çevre temizliği konusunda farkındalık oluştururken, vatandaşların da dikkatini çekti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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