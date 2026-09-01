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Amasra'daki cinsel istismar davasında karar: 24 sanığa hapis, 9 beraat

Amasra'daki cinsel istismar davasında karar: 24 sanığa hapis, 9 beraat
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Bartın'ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki G.Ö.'ye yönelik cinsel istismar iddiasıyla yargılanan 33 sanıktan 24'ü hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 16 sanığın tutukluluk halinin devamına, 9 sanığın beraatine karar verdi; bazı sanıklara 10 ila 30 yıl arasında hapis cezası verildi.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki G.Ö.'ye yönelik cinsel istismar iddiasıyla 33 sanık hakkında açılan davanın 3'üncü duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, sanıklardan 16'sının tutukluluk halinin devamına, 9'unun beraatine karar verirken, bazı sanıklara 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası verdi.

Amasra Emniyet Müdürlüğü'ne geçen 18 Nisan'da yapılan ihbar sonrası soruşturma başlatıldı. 13 yaşındaki G.Ö.'ye yönelik cinsel istismar iddiasıyla 33 kişi hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Bartın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşması bugün Bartın Adliyesi'nde görüldü. Duruşma nedeniyle adliye çevresinde polis tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. Kapalı görülen duruşmaya, 25 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası istenen 25 tutuklu ve 8 tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık A.R.Ç'ye 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 22 yıl 6 ay, 'hürriyetten yoksun kılma' suçundan ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

'Nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklu sanıklar Y.E.E, O.B, A.S, M.C.A. ve S.E.A'yı 16 yıl 8 ay hapse mahkum eden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar A.A.A, B.E.T, Y.E.A, B.A, A.K, M.Ç, B.E.B. ve S.A'yı ise 13 yıl 4 ay ile 16 yıl 8 ay arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırdı.

Mahkeme heyeti, sanık V.B.Ç.'ye 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası vererek, tutuklanmasını ve 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' ve 'müstehcenlik' suçlarından suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

'Nitelikli cinsel istismar' suçundan yaşı küçük tutuklu sanıklardan T.H. ve C.A. hakkında 10'ar yıl hapis cezası hükmeden heyet, hapisle cezalandırdığı B.N.G, N.H.T, Ş.M. ve U.K.'nin tahliyesini kararlaştırdı.

'Cinsel taciz' ve 'sarkıntılık düzeyinde kalan istismar' suçlarından hapis cezası verdiği C.T, E.K, F.D, Y.A, H.A. ve Y.E.K. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, 9 sanığın beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti, 16 sanığın tutukluluk halinin devamını hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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