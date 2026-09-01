ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var

ABD ve İran arasındaki gerilim, karşılıklı yapılan saldırılarla tehlikeli bir boyuta ulaştı. ABD savaş uçakları, İran’ın stratejik öneme sahip Bender Abbas Limanı ile Hürmüz Boğazı’ndaki hedeflerini bombaladı.

İRAN'DA DÜĞÜN EVİ VURULDU

Bu gelişmenin ardından misilleme yapan İran ise Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerini dron ve füzelerle hedef aldı. Çatışmalar sırasında İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bir düğün evine düşen bomba büyük bir trajediye yol açtı. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. Bölgedeki hareketlilik sürerken, saldırıların küresel petrol piyasalarını ve seyrüsefer güvenliğini olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.

İRAN'DA PEK ÇOK NOKTADA PATLAMA SESLERİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz'de İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. İran devlet televizyonu, Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın hedef alındığını duyurdu. İran'da hava savunma sistemleri devreye girdi.

DEVRİM MUHAFIZLARI: ABD İHA'SINI DÜŞÜRDÜK

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Birkaç saat önce, ABD ordusunun, ülkenin güneyine yönelik saldırılarında, aralarında bazı sivil bölgelerin de bulunduğu çok sayıda noktanın bombalandığı belirtilen açıklamada, "Bu saldırılar, Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştırdı ve savaşçıların Hürmüz Boğazı'na müdahale eden yabancı güçleri bastırma konusundaki kararlılığını daha da güçlendirdi." ifadeleri kullanıldı. Söz konusu açıklamada, İran ordusunun ABD ordusuna ait 50'inci MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüğü öne sürüldü.

"AMERİKA YENİ SALDIRILARINDAN PİŞMAN OLACAK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ve İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarına tepki gösterdi. DMO Sözcüsü Hüseyin Sardar Mohebbi, sosyal medya hesabından yaptığı kısa açıklamada, "Saldırganları ağır cezalar bekliyor. Amerika yeni saldırılarından pişman olacak" ifadelerini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ile DMO Hatemul Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan ortak açıklamada ise ordunun ABD'ye "ezici ve hassas darbeler" vuracağı belirtildi. Açıklamada, "ABD'nin terörist ordusu bölgede kötülükte ısrar ettikçe, daha ağır ve büyük kayıplara uğrayacaktır" denildi.

İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRILARI

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin bölgedeki üslerine saldırı başlattı. Füze ve İHA'larla düzenlenen saldırıların ABD'nin akşam saatlerinde ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara misilleme olduğu belirtildi. İran füzelerinden biri, Ürdün'ün Akabe şehrinde ABD askerlerinin bulunduğu noktaya isabet etti. İran'ın ABD saldırılarına karşı misilleme başlattığını duyurmasının ardından Ürdün'ün Mafrak kentinde cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildiği bildirildi

Ürdün televizyonu, İran’ın ABD saldırılarına karşı misilleme başlatmasının ardından Ürdün’ün Mafrak ve Akebe kentlerinde sirenlerin çaldığını bildirdi

ABD unsurlarına yönelik saldırılara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Öte yandan, Buşehr eyaletine bağlı Asuliye kentinin de ABD güçleri tarafından hedef alındığı duyuruldu.

TRUMP AÇIKLAMA YAPTI

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Trump, "Şu anda ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine saldırıyor. Bunlar geniş çaplı ve güçlü saldırılar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, söz konusu saldırıların, İran'ın, Hürmüz Boğazı'na yeniden deniz mayınları döşeme girişimlerine ve Ürdün'deki Amerikan üssüne 8 füze fırlatmasına karşılık olduğunu savundu.

Tahran'ı misilleme yapmaması konusunda uyaran Trump, "Eğer başarısız İran devleti, bu son derece haklı saldırıya misilleme yaparsa, çok daha sert ve daha büyük çaplı bir saldırıyla tekrar vurulacak." değerlendirmesini yaptı.

İran'a yönelik "en büyük" saldırının halen gerçekleştirilmediğini ifade eden Trump, bu tür bir saldırının İran'a çok büyük tahribat getireceğini savundu.

"BUNU TEKRAR YAPARLARSA ARTIK VARLIKLARINI SÜRDÜREMEYECEKLER"

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Amerikan Fox News kanalına yaptığı açıklamada İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü.

Trump, İran'a yönelik, "Eğer misilleme yaparlarsa, çok daha sert bir darbe alacaklar. Bunu tekrar yaparlarsa, artık varlıklarını sürdüremeyecekler." ifadelerini kullandı.

İran'ın bazı bölgelerde radarları yeniden inşa ettiğini ve kendilerinin bu radarların bitmesini beklediklerini anlatan Trump, daha sonra buraları vurduklarını söyledi.

İran'ın bugüne kadar anlaşma yolunda doğru adımları atmadığını savunan ABD Başkanı, "Bence onlarla yapılacak bir anlaşma, yazıldığı kağıdın değeri kadar etmez. Onlara bugüne kadar pek çok şans verdik." değerlendirmesinde bulundu.